Où était Lara Gut-Behrami pendant les Sports Awards?

Pourquoi Lara Gut-Behrami n'a-t-elle pas participé aux Sports Awards dimanche soir? La Tessinoise n'est apparue ni en personne, ni via une vidéo, même courte. Et sa justification n'apparaît pas vraiment convaincante... Vexée de ne pas avoir gagné, la championne?

Matthias Dubach

Alors que le suspense monte progressivement lors des Sports Awards, une nouvelle particulièrement décevante tombe pour de nombreux fans de ski. Nominée au titre de sportive de l’année après avoir remporté le classement général de la Coupe du monde de super-G en 2025 et décroché une médaille aux Mondiaux, Lara Gut-Behrami est totalement absente de l’émission.

En convalescence, la Tessinoise de 34 ans, qui n'a remporté aucun prix, n’a pas fait le déplacement dans les studios de la SRF à Zurich. Mais contrairement à d’autres nommés absents, elle n’apparaît pas non plus en visioconférence. Une absence que la présentatrice Fabienne Gyr justifie brièvement: «Lara Gut-Behrami ne s'est pas rendue disponible.» Pour rappel, elle était. nommée au titre de «Sportive suisse de l'année», mais a été largement battue.

Ejectée du podium par le public

Ditaji Kambundji a en effet été élue sportive de l’année sans la moindre contestation. La championne du monde bernoise du 100m haies a largement dominé dans les trois catégories qui composent le vote. Elle récolte 49,4% des suffrages auprès des médias, 44,9% chez les sportives et sportifs, et convainc également le public, qui a voté en direct durant l’émission, avec 44,19%.

Le classement du public correspond d’ailleurs parfaitement au résultat final: derrière Ditaji Kambundji, on retrouve Camille Rast (16,32%) et Marlen Reusser (14,12%).

Les vainqueurs des Sports Awards Sportive de l'année: Ditaji Kambundji (athlétisme, première victoire) Sportif de l'année: Marco Odermatt (ski alpin, cinquième victoire) MVP de l'année : Géraldine Reuteler (équipe nationale féminine, première victoire) Meilleur talent: Debora Annen (bobsleigh, première victoire) Equipe de l'année: équipe nationale masculine de hockey sur glace (troisième victoire) Sportive/sportif para de l'année: Catherine Debrunner (sport en fauteuil roulant, deuxième victoire) Entraîneur de l'année: Patrick Fischer (équipe nationale de hockey sur glace, troisième victoire) Sportive de l'année: Ditaji Kambundji (athlétisme, première victoire) Sportif de l'année: Marco Odermatt (ski alpin, cinquième victoire) MVP de l'année : Géraldine Reuteler (équipe nationale féminine, première victoire) Meilleur talent: Debora Annen (bobsleigh, première victoire) Equipe de l'année: équipe nationale masculine de hockey sur glace (troisième victoire) Sportive/sportif para de l'année: Catherine Debrunner (sport en fauteuil roulant, deuxième victoire) Entraîneur de l'année: Patrick Fischer (équipe nationale de hockey sur glace, troisième victoire) Plus

À noter toutefois: Lara Gut-Behrami figurait sur le podium du côté des médias (3e) et des athlètes (2e). Mais auprès du public — comme au classement final — elle doit se contenter de la 4e place.

Une absence qui agace

Beaucoup de fans espéraient pourtant revoir la skieuse, blessée depuis novembre, au moins à l’écran. Au lieu de cela: écran noir du côté de Lra Gut-Behrami. Une absence totale, sans explication claire, qui interroge. L’an dernier, elle était par exemple intervenue en direct depuis Udine. Cette fois, rien.

Le mystère reste entier: où était-elle ce soir-là? Interrogée, la télévision alémanique répond: «Nous serions bien entendu ravis d’accueillir tous les athlètes, entraîneurs et équipes nominés en direct. Malheureusement, ce n’est pas toujours possible. Nous vous invitons à vous adresser directement aux personnes concernées pour connaître les raisons de leur absence.»

Une grippe? Pas très convaincant...

Selon les journaux de CH Media, le management de Lara Gut-Behrami évoque une grippe pour justifier son absence.

Une explication avancée après coup, qui peine à convaincre. Mentionnée durant l’émission, elle aurait pourtant été parfaitement compréhensible. L’animatrice aurait pu lui adresser ses vœux de rétablissement. Tout porte donc à croire que la télévision alémanique n’était pas informée d’une éventuelle maladie. Résultat: le flou demeure autour de cette absence.

Seule apparition de la skieuse durant la soirée: une séquence enregistrée il y a plusieurs mois, dans laquelle elle évoque sa participation à la finale de la Coupe du monde 2025 à Sun Valley.