Albert Popov a survécu à l'accident qui a coûté la vie à son entraîneur

Albert Popov a éclipsé tout le monde à Madonna di Campiglio (IT). Le Bulgare a fêté sa première victoire en Coupe du monde. Avant cette consécration, il a dû faire face à un grave coup du sort.

1/7 Albert Popov a réalisé le meilleur temps de la deuxième manche à Madonna di Campiglio. Photo: keystone-sda.ch

Ramona Bieri

Albert Popov a de la peine à y croire lorsque le leader à mi-parcours Atle Lie McGrath s'engage dans la deuxième manche du slalom nocturne de Madonna di Campiglio (Italie). Alors que le Norvégien part à la faute en haut de la piste, Albert Popov saute de joie après avoir terminé sa 87ème course. Il décroche une première victoire en Coupe du monde et ce, 45 ans jour pour jour après la dernière victoire bulgare de Peter Popangelov. «De nombreuses années séparent ces succès», explique Popov à la chaîne autrichienne ORF. «Je voulais surtout montrer aux enfants que tout est possible.»

Albert Popov a souvent laissé entrevoir son talent. Avec une taille de seulement 1,64 m, il était prédestiné aux disciplines techniques. En 2019, il fait sensation pour la première fois en se classant neuvième à Kitzbühel (Autriche) avec le dossard 71. Son ancien coach Drago Grubelnik a largement contribué à ce succès. Mais cette collaboration s'est terminée de façon tragique.

Albert Popov s'est fiancé avec sa petite amie de longue date, Denitsa Mari Chaeva, en 2022. Photo: Instagram/AlbertPopov

Le 17 novembre 2015, Albert Popov, talent en devenir, est au début de sa carrière. Sur le chemin de Sölden (Autriche), il effectue une sortie de route en voiture. À bord, Drago Grubelnik et un co-entraîneur. Le véhicule chute de 270 mètres dans le vide. Le coach Grubelnik meurt peu après à l'hôpital. Albert Popov s'en sort sans trop de mal avec une cheville cassée et une blessure au visage. Il ne se souvient pas de l'accident, comme il le dira plus tard.

Le bronze aux championnats du monde juniors

En 2016, Popov dispute sa première course après ce grave coup du sort... à Sölden. Il a ensuite continué à se battre en participant à des courses FIS et de Coupe d'Europe. Il s'est notamment entraîné avec l'équipe allemande de Felix Neureuther.

Sa récompense est le bronze en slalom géant lors des Championnats du monde juniors 2018 à Davos (GR). La même année, il obtient ses premiers points en Coupe du monde en se classant 20ème au slalom de Levi (Finlande). Quelques mois plus tard seulement, il perce à Kitzbühel (9ème) et à Schladming (6ème). Lors de ces succès, il a forcément pensé à son ancien entraîneur: «J'espère que Drago est fier de moi. Il a beaucoup contribué à ce que j'en arrive là.»

Le bonheur côté cœur

Pendant toutes ces années, sa partenaire Denitsa Mari Chaeva lui a également apporté un grand soutien. En été 2022, il l'a demandée en mariage. Peut-être stimulé par un grand oui, Albert Popov est monté pour la première fois sur le podium huit mois plus tard à Palisades Tahoe (USA) en terminant troisième. Peu de temps après, la naissance de sa fille Kaya a marqué un nouveau tournant. Il peut désormais lui raconter ce que cela fait d'être le plus grand. C'est, d'après lui, «le plus beau sentiment qui soit».