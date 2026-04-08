Le monde du ski pleure cet ancien vainqueur d'Adelboden

Il était considéré comme le meilleur skieur d'Allemagne de l'Est: Eberhard Riedel a participé trois fois aux Jeux olympiques dans les années 1960 et a notamment remporté le géant d'Adelboden. Il est décédé à l'âge de 88 ans.

Gian-Andri Baumgartner

Le sport allemand est en deuil. L’ancien skieur est-allemand Eberhard Riedel est décédé le dimanche de Pâques à l’âge de 88 ans. La nouvelle a été annoncée par son fils Peter, lui aussi ancien coureur. Selon ce dernier, son père «s’est endormi paisiblement après une courte et grave maladie».

Considéré comme le plus grand skieur de l’histoire de la RDA, Eberhard Riedel avait signé son plus grand exploit en 1961. À une époque précédant la Coupe du monde, il avait créé la surprise en remportant le géant d’Adelboden.

Octuple champion national, il a également participé à trois Jeux olympiques d’hiver entre 1960 et 1968. Son meilleur résultat reste une 13e place en slalom aux Jeux de Grenoble, lors de sa dernière apparition olympique, peu avant de mettre un terme à sa carrière.

Pas facile en Allemagne de l'Est pour un skieur alpin

Le contexte politique de la guerre froide a toutefois freiné son ascension. En RDA, le ski alpin était peu soutenu et les restrictions de déplacement limitaient fortement la participation des athlètes aux compétitions en Occident.

Parallèlement à sa carrière sportive, Eberhard Riedel s’était engagé en politique. Il a siégé pendant quatre ans à la Chambre du peuple de la RDA dès 1963 et avait même donné des cours de ski à Walter Ulbricht, alors dirigeant du pays.

Après avoir rangé les skis, il s’est consacré à l’entraînement, accompagnant notamment le futur triple champion olympique de saut à ski Jens Weissflog.

Jusqu’à la fin de sa vie, il est resté fidèle à sa Saxe natale, où il vivait avec son épouse Hannelore, elle aussi ancienne championne de ski alpin de la RDA. Passionné jusqu’au bout, il continuait à skier malgré les années.