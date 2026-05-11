La Cour de cassation italienne a rendu son verdict: Franz Julen et trois autres accusés sont définitivement acquittés. L'accusation de délit environnemental en rapport avec les travaux de construction pour les courses de ski à Zermatt est ainsi écartée.

Andri Bäggli

La querelle autour des travaux réalisés pour les courses de ski de Zermatt appartient désormais définitivement au passé. Franz Julen et les trois autres prévenus peuvent souffler: leur acquittement est désormais entré en force.

Lors du procès à Aoste, en Italie, le président du comité d’organisation Franz Julen, le directeur des remontées mécaniques italiennes de Cervinia, son prédécesseur ainsi qu’un conducteur de pelleteuse étaient accusés d’infraction à la législation environnementale. Selon l’acte d’accusation, une tranchée de 330 mètres de long sur 8 mètres de large aurait été creusée, sur territoire italien, le long de la langue glaciaire du Plateau Rosa afin d’aménager les épreuves de Coupe du monde de ski. Le parquet d’Aoste avait requis contre chacun des accusés une peine de trois mois de prison avec une amende de 3600 euros.

Le jugement avait été contesté en appel

En février dernier, les quatre hommes avaient déjà été acquittés par le tribunal de première instance. Mais le parquet avait fait appel devant la cour d’appel de Turin. Ce recours a lui aussi été rejeté, confirmant l’acquittement. Le ministère public n’a toutefois pas renoncé et a saisi la Cour de cassation, la plus haute juridiction pénale italienne, basée à Rome. Là encore, Franz Julen et les autres prévenus ont été blanchis: le verdict est désormais définitif.

Dans un communiqué, Franz Julen s’est réjoui de cette décision: «C’est avec une grande satisfaction que je prends connaissance de ce jugement définitif de la Cour de cassation de Rome. Nous avons toujours été convaincus d’avoir réalisé ces travaux sur le glacier dans le respect de la loi, conformément aux autorisations délivrées et aux directives en vigueur. Le fait que toutes les instances italiennes aient confirmé cela de manière définitive apporte de la clarté et une sécurité juridique.»

Le Valaisan assure désormais vouloir se concentrer pleinement sur ses fonctions au sein de Zermatt Bergbahnen AG et sur le développement du projet de Coupe du monde de ski alpin au Gornergrat, dont la première édition est prévue durant la deuxième moitié du mois de mars 2028.