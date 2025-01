Ce champion du monde junior suisse renonce volontairement à Wengen

1/2 Le champion du monde junior Livio Hiltbrand a décidé de faire l'impasse sur Wengen. Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren

Dans la catégorie des moins de 21 ans, Livio Hiltbrand est le plus grand talent de descente au monde. L'année dernière, ce maçon de formation originaire de Därstetten dans l'Oberland bernois a remporté la médaille d'or dans la discipline reine lors des Championnats du monde juniors. Quelques semaines plus tard, il s'est assuré une place fixe pour l'hiver en cours en Coupe du monde en remportant le classement général de la descente en Coupe d'Europe. Et juste avant Noël, le skieur de 1m70 a prouvé à Val Gardena (Italie) qu'il pouvait déjà rivaliser avec les plus grands – en terminant 17e de la descente sur la Saslong, il a marqué ses premiers points en Coupe du monde.

Mais lors de la course à domicile au Lauberhorn (Därstetten n'est qu'à 43 kilomètres de Wengen) que Livio Hiltbrand renonce volontairement. À la place, il participera cette semaine à des courses de Coupe d'Europe en Autriche.

«Cette décision n'a pas été facile à prendre, admet le skieur chez Fischer. Mais je suis convaincu que ce pas en arrière est le bon à plus long terme.»

L'équipe suisse de vitesse «extrêmement forte»

Dans sa déclaration, Livio Hiltbrand fait surtout référence à l'équipe suisse de vitesse, qui est extraordinairement bien dotée: «Actuellement, je suis le numéro dix de cette équipe extrêmement forte. Si l'année prochaine, Niels Hintermann, un autre vainqueur de la Coupe du monde, revient, je reculerai encore un peu plus dans la hiérarchie de l'équipe. C'est pourquoi je n'interviendrai probablement au plus haut niveau que si je parviens à m'assurer une place de choix en Coupe du monde en obtenant un classement de premier plan en Coupe d'Europe cet hiver également.»

Le week-end suivant, Livio Hiltbrand disputera à nouveau les courses de Coupe du monde à Kitzbühel, car aucun événement de vitesse n'est prévu en même temps en Coupe d'Europe.

Après deux descentes de Coupe d'Europe, Livio Hiltbrand occupe la deuxième place du classement général, à 45 points du double vainqueur autrichien Felix Hacker. En super-G, Hiltbrand occupe la 10e place. Ce vendredi, la première des deux descentes aura lieu en Autriche.