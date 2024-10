Un grand talent du canton de Zoug: Lenz Hächler veut conquérir le monde du ski. Photo: Sven Thomann 1/5

Marcel W. Perren

Qui sont les stars de demain dans le ski suisse? Blick prend les paris et mise sur quatre talents, dont un Valaisan.

Lenz Hächler (21 ans)

En bientôt 58 ans d'histoire de la Coupe du monde de ski alpin, aucun Zougois n'a pour l'instant remporté la moindre victoire. Cela pourrait bientôt changer avec Lenz Hächler. Les entraîneurs sont unanimes: ce jeune homme de 21 ans du ski-club Oberwil-Zoug a le potentiel pour devenir une grande star! «Lenz réalise des virages qui méritent le qualificatif de géniaux. Et quand on discute avec lui, on n'a pas l'impression qu'il s'agit d'un jeune skieur, mais d'un athlète expérimenté. Malgré son jeune âge, Lenz est déjà très mûr», s'enthousiasme Matteo Joris, l'entraîneur de slalom de Swiss-Ski.

Lenz Hächler impressionne également par sa polyvalence: aux Championnats du monde juniors, il a remporté la médaille d'or en slalom et la médaille d'argent en super-G. En descente, il a manqué le bronze de cinq centièmes seulement en se classant quatrième. Le skieur de Suisse centrale a obtenu ces excellents résultats malgré un handicap - il a souffert pendant des années d'une inflammation au tibia. L'été dernier, Lenz Hächler a décidé de subir une intervention chirurgicale, raison pour laquelle il accuse actuellement un retard à l'entraînement. Malgré tout, nous ne devrions pas tarder à voir ce jeune homme en Coupe du monde.

Livio Hiltbrand (21 ans)

Le Simmentalois rappelle Beat Feuz à bien des égards. Comme le champion olympique de Schangnau, Livio Hiltbrand a appris le métier de maçon. En ce qui concerne la taille, l'ancien champion (1,73 mètre) et l'espoir de la relève (1,70 mètre) sont également très proches. Et aux championnats du monde juniors, Livio a frappé fort: en 2023, il a remporté l'or en super-G et l'hiver dernier, il a triomphé en descente. Le plus important: en remportant la descente finale de la Coupe d'Europe à Kvitfjell en mars dernier, Livio Hiltbrand s'est assuré une place fixe pour le prochain hiver de Coupe du monde. «Bien que Livio soit encore si jeune, il séduit déjà par sa sérénité et son intelligence de la course qui font penser à Beat Feuz», raconte Vitus Lüönd, l'entraîneur de descente. Mais le chef d'entraînement précise aussi «que Livio n'a pas encore exploité son potentiel à fond».

Philipp Kälin (20 ans)

Le spécialiste de vitesse de Steinen (Schwytz) est entraîné dans l'équipe de Coupe d'Europe par le grand Franz Heinzer (62 ans, champion du monde de descente). «Bien que Philipp mesure 1,88 mètre et pèse environ 92 kilos, il parvient très bien, comme autrefois le grand Autrichien Michael Walchhofer, à trouver la bonne position aérodynamique», analyse Franz Heinzer. Le Schwytzois est effectivement un grand talent, comme il l'a démontré en avril lors des championnats suisses de Davos, où il a remporté l'or en descente. La performance de Philipp Kälin lors de la descente de Coupe d'Europe à Kvitfjell (4e place) a également été convaincante. Mais Franz Heinzer sait aussi que son protégé a encore un long chemin à parcourir avant d'atteindre ses grands objectifs: «Philipp doit avant tout améliorer sa technique». C'est pourquoi l'entraînement de slalom géant sera intensifié chez lui.

Denis Corthay (21 ans)

Denis Corthay est issu d'une des plus célèbres dynasties alpines valaisannes: ses cousins éloignés sont William Besse (56 ans, vainqueur du Lauberhorn en 1994) et Justin Murisier (32 ans, 5 places dans le top 10 l'hiver dernier en Coupe du monde). «La mère de William, la grand-mère de Denis et la mienne sont sœurs», précise Justin Murisier.

Comme ses proches, Denis Corthay est un descendeur intrépide «Denis fait preuve d'un courage supérieur à la moyenne», confirme Franz Heinzer. Et c'est pourquoi le Valaisan peut déjà se targuer d'une place sur le podium du Lauberhorn - en 2023, le jeune homme du Val des Bagnes a terminé deuxième de la Coupe d'Europe de super-G. Le même hiver, il est devenu champion suisse de super-g pour la première fois. Il a défendu ce titre avec succès au printemps dernier à Zinal. Mais comme pour Philipp Kälin, Franz Heinzer reconnaît à Corthay «encore un grand potentiel d'amélioration en ce qui concerne la technique».