Elle sait aussi déconnecter:La star du ski Lindsey Vonn célèbre son retour réussi en boîte de nuit

Un «repos» bien mérité
La star du ski Lindsey Vonn adulée en boîte de nuit

Après sa première victoire en Coupe du monde depuis son retour, Lindsey Vonn célèbre son triomphe à Aspen, station de sports d'hiver américaine
Publié: il y a 20 minutes
Dernière mise à jour: il y a 8 minutes
Lindsey Vonn a remporté sa première course depuis son retour, c'était le 12 décembre à Saint-Moritz. Elle a ensuite connu un nouveau podium avec la troisième place, ici à Val d'Isere.
Photo: AFP
Blick Sport

Le 12 décembre dernier, l'Américaine Lindsey Vonn, 41 ans, a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du ski. Ce jour-là, elle a décroché la 83e victoire de sa carrière – la première de la saison – déjouant tous les pronostics après un retour de blessure que beaucoup jugeaient déraisonnable, voire présomptueux.

Pour les Fêtes, Lindsey Vonn s'est rendue à Aspen, aux États-Unis. Elle en a profité pour passer du temps avec ses proches, mais aussi avec une partie de son public, rencontrée… en boîte de nuit. La skieuse a pu mesurer toute la popularité qui est la sienne, surtout après un retour spectaculaire, sept ans après sa «retraite» officielle. 

Et lorsque l'on s'appelle Lindsey Vonn, difficile de passer inaperçu...

