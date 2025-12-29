La star du ski Lindsey Vonn adulée en boîte de nuit

Après sa première victoire en Coupe du monde depuis son retour, Lindsey Vonn célèbre son triomphe à Aspen, station de sports d'hiver américaine

Le 12 décembre dernier, l'Américaine Lindsey Vonn, 41 ans, a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du ski. Ce jour-là, elle a décroché la 83e victoire de sa carrière – la première de la saison – déjouant tous les pronostics après un retour de blessure que beaucoup jugeaient déraisonnable, voire présomptueux.

Pour les Fêtes, Lindsey Vonn s'est rendue à Aspen, aux États-Unis. Elle en a profité pour passer du temps avec ses proches, mais aussi avec une partie de son public, rencontrée… en boîte de nuit. La skieuse a pu mesurer toute la popularité qui est la sienne, surtout après un retour spectaculaire, sept ans après sa «retraite» officielle.

Et lorsque l'on s'appelle Lindsey Vonn, difficile de passer inaperçu...