Lindsey Vonn, revenir à 41 ans et gagner encore

Lindsey Vonn est l’un des coups de cœur étrangers de 2025. À 41 ans, l'Américaine ne revient pas pour le symbole, mais pour la performance, avec des podiums et une victoire à l’appui.

Bastien Feller Journaliste Blick

Lindsey Vonn est mon coup de cœur étranger 2025 parce que son retour ne ressemble pas à une tournée d’adieux. À 41 ans, elle revient pour la pente, pour la vitesse, et pour le risque, avec une lucidité qui force le respect. Ce qui m’émeut, c’est qu’elle n’essaie pas de gommer le temps: elle l’affronte. Et avec succès, puisqu'elle a signé son 83e succès en Coupe du monde début décembre à Saint-Moritz.

Elle sait ce que le ski coûte au corps, elle connaît la fragilité d’une confiance, et elle accepte pourtant de remettre son nom en jeu, face à des athlètes plus jeunes et souvent plus audacieuses. En 2025, quand elle s’accroche à un tracé, on sent une obsession de la ligne juste, du centième gagné sans tricher.

Son expérience devient un avantage concret: choix des trajectoires, gestion des moments clés, capacité à rester calme quand tout se joue en trois virages. Je la choisis comme coup de cœur parce que ce retour est une démonstration, pas une mise en scène. Il y a aussi une dimension humaine: elle assume la difficulté, sans dramatiser. Elle parle préparation, douleur, réglages, et cela rend la performance crédible.

Quand elle remonte sur un podium, je ne vois pas seulement une légende, je vois une compétitrice qui a reconstruit ses repères. En 2025, elle rappelle que la valeur d’un champion se mesure à sa capacité à revenir apprendre, plutôt qu’à se reposer sur son palmarès. Et à l’approche de 2026, son message est clair: l’ambition n’a pas d’âge si l’exigence reste totale.