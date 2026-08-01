Malgré ses trois médailles d'or olympiques, il y avait un domaine dans lequel Franjo von Allmen devait progresser. Son entraîneur l'a incité à revoir son approche alimentaire le matin et il s'agissait d'une bonne idée. Le Bernois est plus en forme que jamais.

Marcel W. Perren

Quelques semaines après avoir été célébré pour ses performances aux Jeux olympiques, Franjo von Allmen a appris une mauvaise nouvelle. À l'occasion des épreuves de Coupe du monde de Garmisch, le préparateur physique Gabriel Gwerder a annoncé qu'il quittait le groupe de descente de Swiss-Ski afin de se consacrer entièrement à son propre centre d'entraînement, à Stans.

Pour Franjo von Allmen, cette décision a été un véritable coup dur, lui qui avait réalisé d'importants progrès sous la direction de Gabriel Gwerder, notamment en force et en endurance. Après le départ de son préparateur, le triple champion olympique s'est rapidement entretenu avec son ami du Simmental, Lars Rösti. Le charpentier de formation originaire de Boltigen et le menuisier de Sankt- Stephan n'ont pas tardé à trouver un accord: ils ont décidé d'engager Gabriel Gwerder comme préparateur physique pour leur préparation estivale.

Un programme d'entraînement revu de fond en comble

Bonne nouvelle: Gabriel Gwerder a accepté leur proposition.

«La collaboration avec Franjo et Lars est idéale, car ils vivent à proximité l'un de l'autre. Ils peuvent ainsi s'entraîner ensemble en salle sans perdre de temps sur la route. Chaque semaine, je fais le déplacement de Stans jusqu'au Simmental. Et comme nous travaillons désormais en petit comité, contrairement aux années précédentes, nous pouvons encore gagner en qualité», explique-t-il.

Mais Gabriel Gwerder ne s'est pas contenté de revoir leur préparation physique. Il a également modifié leurs habitudes alimentaires.

«Le petit-déjeuner de Franjo ressemblait davantage à celui d'un skieur du dimanche que d'un athlète de haut niveau», sourit-il, avant de poursuivre: «Chaque fois que je lui faisais remarquer que son petit-déjeuner n'était pas assez consistant, il me répondait qu'il n'avait pas le temps de préparer un vrai repas de sportif. Je lui ai donc offert un blender portable. Désormais, il peut se préparer en quelques minutes un smoothie riche en nutriments à base de fruits rouges, de flocons d'avoine et de protéines en poudre.»

Des tests physiques très encourageants

Lors du stage de préparation organisé à Majorque, le chef Mario Garcia avait été invité à initier les skieurs à une alimentation saine. Chaque athlète devait préparer un plat, ensuite dégusté et évalué par l'ensemble du groupe de descente ainsi que par le chef.

Lars Rösti s'est imposé avec un bol de quinoa et de riz, tandis que Franjo von Allmen a décroché une honorable place dans le milieu du classement grâce à ses pâtes au thon.

Sur le plan sportif, les résultats obtenus par Franjo von Allmen lors des traditionnels tests de performance organisés au centre Red Bull de Thalgau, en Autriche, se sont révélés très positifs.

«Il lui reste encore une marge de progression en explosivité. En revanche, sur le plan de l'endurance, il a franchi un nouveau palier. Notre objectif est qu'il continue à progresser année après année», souligne Gabriel Gwerder.

Lars Rösti également en pleine progression

Lars Rösti a lui aussi franchi un cap ces derniers mois. L'hiver dernier, il a signé le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde avec une sixième place sur la piste des Championnats du monde de Crans-Montana. «Je n'avais encore jamais vu Lars s'entraîner avec une telle régularité pendant toute une préparation estivale», confie Gabriel Gwerder.

Franjo von Allmen et Lars Rösti retrouveront les skis le 9 août prochain sur le glacier de Zermatt.