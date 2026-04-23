Jörg «Yoyo» Roten a quitté son poste d'entraîneur de Wendy Holdener pour rejoindre le fabricant de skis lucernois Stöckli. Pourquoi? Entre autres en raison de... Henrik Kristoffersen!

Benjamin Gwerder

Il y a encore un mois et demi, personne n’aurait parié sur un tel tournant. À cette époque, Jörg «Yoyo» Roten travaillait encore comme entraîneur aux côtés de la slalomeuse Wendy Holdener. Depuis plusieurs semaines désormais, il a pris ses nouvelles fonctions de chef de course chez le fabricant suisse de skis Stöckli — et se retrouve donc dans l’entourage de Marco Odermatt.

Pourquoi ce Valaisan de 51 ans a-t-il décidé de changer de cap? Il s’en est expliqué lors d’une conférence de presse organisée au siège de son nouvel employeur, évoquant une motivation profondément liée à sa passion pour le ski.

S’il appréciait son rôle d’entraîneur, il ressentait le besoin «d’explorer encore plus intensément une autre facette de ce sport», a-t-il confié à Blick.

Le virage pris par Jörg Roten est aussi lié à Henrik Kristoffersen. En encadrant le rival de Marco Odermatt, il s’est retrouvé au cœur des débats lorsque le Norvégien a rejoint la marque de skis Van Deer, lancée par Marcel Hirscher, à l’été 2022.

La question de savoir «si la performance dépend du skieur ou du matériel» est alors devenue centrale à ses yeux. «Cela m’a ouvert de nouvelles perspectives », explique Jörg Roten — une expérience qu’il peut désormais exploiter pleinement dans ses nouvelles fonctions.

Son arrivée chez Stöckli s’est faite dans la foulée de la finale de la Coupe du monde. À peine la saison terminée à Lillehammer, il enchaînait déjà avec des tests de skis à Trysil, en Norvège.

Ses premières impressions sont très positives: «On sent qu’il y a un excellent état d’esprit ici.» D’autant que l’environnement ne lui est pas étranger: «Le monde du ski est petit», rappelle-t-il.

L’avenir de Marc Gisin reste flou

Son prédécesseur, Marc Gisin, joue un rôle clé dans cette transition. À 37 ans, il accompagnera Jörg Roten jusqu’à la mi-juin afin d’assurer une passation en douceur. «Marc fait un excellent travail. Je suis très heureux qu’il soit encore là et de pouvoir profiter de son expérience», souligne son successeur.

Et pour la suite? Marc Gisin avait évoqué son envie de relever un nouveau défi au moment d’annoncer son départ. Mais pour l’instant, il n’a encore rien communiqué de concret sur son avenir.