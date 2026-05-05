Lindsey Vonn rayonne au Met Gala... et sans béquilles!

Lindsey Vonn s'est présentée lundi soir au Met Gala, et ce sans béquilles. La légende du ski est pourtant en pleine rééducation après sa grave chute aux Jeux olympiques d'hiver. D'autres stars du sport ont également fait sensation.

Cédric Heeb

Lors du Met Gala, la nuit la plus importante du monde de la mode, de nombreuses célébrités - y compris du monde du sport - défilent sur le tapis rouge. La star du ski Lindsey Vonn fait particulièrement sensation.

La quadruple gagnante du classement général de la Coupe du monde, qui a fait une grave chute en février lors de la descente des Jeux olympiques, a subi une fracture complexe du tibia et a dû subir plusieurs opérations, arrive sans béquilles. Sur Instagram, la skieuse de 41 ans avait auparavant publié une vidéo la montrant en peignoir à l'hôtel, répétant son défilé - mais avec des béquilles.

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Avant même les Jeux Olympiques d'hiver, il était apparemment prévu que Lindsey Vonn participe au Met Gala, comme elle l'a déclaré à CNN vendredi. Elle se trouve actuellement dans la phase de rééducation qui comprend de toute façon la marche sans béquilles: «Il y a quelques marches d'escalier, ça va être dur. Je ne savais pas si j'en étais capable. Ce sera mon premier jour où j'essaierai de marcher sans béquilles. Si j'arrive à descendre les escaliers, ce sera une grande réussite».

La robe de Serena Williams divise les fans

Lindsey Vonn n'est toutefois pas la seule légende américaine à attirer les regards lundi soir. L'icône du tennis Serena Williams brille littéralement dans une tenue métallique conçue par le célèbre designer Marc Jacobs. La robe argentée, associée à la vigne dorée sur sa jambe droite, provoque toutefois des réactions partagées chez les fans.

0:41 D'argent et d'or: Serena Williams en toute élégance au Met Gala 2026

Sa sœur Venus Williams, coprésidente du gala de cette année à New York, a foulé le tapis rouge avec son mari Andrea Preti.