Lindsey Vonn rayonne au Met Gala... et sans béquilles!

Lors du Met Gala, la nuit la plus importante du monde de la mode, de nombreuses célébrités - y compris du monde du sport - défilent sur le tapis rouge. La star du ski Lindsey Vonn fait particulièrement sensation.
La quadruple gagnante du classement général de la Coupe du monde, qui a fait une grave chute en février lors de la descente des Jeux olympiques, a subi une fracture complexe du tibia et a dû subir plusieurs opérations, arrive sans béquilles. Sur Instagram, la skieuse de 41 ans avait auparavant publié une vidéo la montrant en peignoir à l'hôtel, répétant son défilé - mais avec des béquilles.
Avant même les Jeux Olympiques d'hiver, il était apparemment prévu que Lindsey Vonn participe au Met Gala, comme elle l'a déclaré à CNN vendredi. Elle se trouve actuellement dans la phase de rééducation qui comprend de toute façon la marche sans béquilles: «Il y a quelques marches d'escalier, ça va être dur. Je ne savais pas si j'en étais capable. Ce sera mon premier jour où j'essaierai de marcher sans béquilles. Si j'arrive à descendre les escaliers, ce sera une grande réussite».
La robe de Serena Williams divise les fans
Lindsey Vonn n'est toutefois pas la seule légende américaine à attirer les regards lundi soir. L'icône du tennis Serena Williams brille littéralement dans une tenue métallique conçue par le célèbre designer Marc Jacobs. La robe argentée, associée à la vigne dorée sur sa jambe droite, provoque toutefois des réactions partagées chez les fans.
Sa sœur Venus Williams, coprésidente du gala de cette année à New York, a foulé le tapis rouge avec son mari Andrea Preti.