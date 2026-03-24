Andri Bäggli

Wendy Holdener a signé une solide performance en slalom lors des finales de la Coupe du monde à Lillehammer ce mardi. Certes, la meilleure skieuse du monde Mikaela Shiffrin l'a devancée, mais la Schwytzoise s'est offert une belle deuxième place, devant l’Allemande Emma Aicher. De quoi repousser le dénouement de la lutte pour le grand globe de cristal à la course de mercredi, la toute dernière de la saison.

Une autre décision, en revanche, est déjà tombée: celle concernant son futur entraîneur. Blick révélait il y a plus d’une semaine que Christian «Chrigel» Brill tenait la corde pour reprendre le poste. Après la course, le chef entraîneur des femmes, Beat Tschuor, a confirmé à la télévision alémanique la nomination du Bernois. Il succède à Jörg Roten, qui s’apprête à rejoindre un fabricant de skis en tant que chef de course.

Wendy Holdener et Christian Brill se connaissent depuis longtemps. Le Bernois a notamment occupé les rôles de préparateur physique et, à plusieurs reprises, d’entraîneur technique auprès de la Schwytzoise. «C’est quelqu’un de très bien, et surtout très proche de Wendy», souligne Beat Tschuor.

Camille Rast change elle aussi de cap

Wendy Holdener ne sera pas la seule à entamer la prochaine saison avec un nouvel encadrement. Camille Rast sera désormais entraînée par Claude-Alain Art. Son prédécesseur, Denis Wicki, prend sa retraite. «C’était le souhait de Camille, et nous le connaissons également depuis longtemps», précise Beat Tschuor. Claude-Alain Art a déjà travaillé pour Swiss-Ski par le passé.

Trouver les bonnes personnes reste un défi, souligne encore l'entraîneur en chef. Dans les disciplines techniques, le travail individualisé est essentiel, mais les entraîneurs doivent aussi s’intégrer dans une dynamique de groupe. Un équilibre que Christian Brill et Claude-Alain Art semblent maîtriser. «Les deux skieuses sont très satisfaites. Ce sont les profils qu’elles souhaitaient», conclut-il.