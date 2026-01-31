Gael Zulauf mûr pour ses premiers points à Crans-Montana?

Le skieur de Château-d’Œx prendra le départ de la descente de Crans-Montana, dimanche. Il arrive sur la Nationale avec l'ambition d'inscrire ses premiers points en Coupe du monde.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Le cinquième sera-t-il le bon? Gael Zulauf, 25 ans, prendra dimanche son cinquième départ en Coupe du monde, à Crans-Montana. Sur la Nationale, le skieur de Château-d’Œx espère inscrire ses premiers points au plus haut niveau.

«Ce serait vraiment beau. C’est une piste où c’est assez serré. Il n’y a pas beaucoup de place pour l’erreur. Il faudra être précis, emmener la vitesse sur le haut et jouer avec les mouvements de terrain sur le bas», analyse-t-il après l'entraînement de samedi.

Faire mieux que l'an dernier

Cette piste de la Nationale, le Vaudois la connaît plus que bien. «Ceux de la Coupe d’Europe, on a presque plus d’expérience que les meilleurs. On va essayer d’utiliser ça en notre faveur», déclare-t-il avec l'accent chantant du Pays-d'Enhaut. Dans sa carrière, Gael Zulauf s’est déjà élancé quatre fois à Crans-Montana (trois en Coupe d’Europe et un en Coupe du monde). L'an dernier, il avait pris la 44e place de la descente de Coupe du monde.

En plus de connaître cette piste sur le bout des doigts, Gael Zulauf a pu emmagasiner de la confiance ces dernières semaines, en Coupe d’Europe. «J’ai eu un bon mois de janvier», glisse celui qui se classe quatrième du classement général.

Pour autant, rien ne disait qu'il allait prendre le départ à Crans-Montana. Tout s’est décidé cette semaine à Verbier, où concourait aussi le Valaisan Arnaud Boisset. «Avant Kitzbühel, on ne savait pas si on allait venir ici. Tout le monde est dans les trente meilleurs (ndlr: au classement de la descente en Coupe du monde). Malheureusement, Marco Kohler s’est blessé et une place s’est libérée», détaille Gael Zulauf.

Prêt à briller devant les siens

À Verbier, le Vaudois a couru quatre fois en cinq jours, pour une 2e et une 6e place en super-G et une 2e et une 29e place en descente. «Physiquement, il faut se préserver. C’est pour ça que les entraîneurs ont décidé de ne pas faire de qualification à l’entraînement et de décider eux-mêmes qui prendrait le départ. Sinon, ça faisait presque six courses en sept jours», explique l'heureux élu.

Avec une cinquième course en sept jours Gael Zulauf devra se surpasser dimanche. Mais au vu des conditions et de sa forme actuelle, «tous les feux sont au vert», confirme-t-il, pour inscrire ses premiers points au plus haut niveau. D'autant que le skieur du Pays-d’Enhaut pourra compter sur le soutien des siens. Un bus au départ de Château-d’Œx est prévu. À son tour de régaler ses fans.