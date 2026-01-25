Loïc Meillard en tête après la première manche

Loïc Meillard a signé le meilleur temps de la première manche du slalom de Kitzbühel. Le Valaisan devance Eduard Hallberg et Henrik Kristoffersen, tandis que Tanguy Nef et Daniel Yule sont placés.

Blick Sport

Loïc Meillard a pris les commandes du slalom masculin de Kitzbühel en remportant la première manche sur la Ganslern. Le Valaisan a signé le meilleur temps en 50’’97, se montrant le plus à l’aise sur un tracé exigeant, et devance le Finlandais Eduard Hallberg de 0’’35 et le Norvégien Henrik Kristoffersen de 0’’47. Les écarts restent très serrés en tête, avec plusieurs concurrents regroupés en moins d’une demi-seconde.

Derrière Meillard, la délégation suisse s’est également illustrée. Le Genevois Tanguy Nef a réalisé une première manche solide pour se classer au sixième rang provisoire, à 0’’52, restant pleinement en course pour un résultat de premier plan. Daniel Yule, vainqueur à Kitzbühel en 2020 et 2023 et en quête d'un ticket pour les Jeux olympiques, pointe pour sa part au 13e rang, à 1’’27 du leader. Une position qui lui garantit un dossard favorable pour la manche finale, même si le retard est déjà conséquent. Eliminé à quelques portes de l'arrivée alors qu'il avait déjà un retard conséquent, Ramon Zenhaeusern ne sera pas de la partie en début d'après-midi. Ni même aux JO. Tout comme Marc Rochat, éliminé à mi-parcours.

Avec trois skieurs dans le top 13 à mi-parcours, la Suisse se trouve dans une situation intéressante avant la seconde manche. Loïc Meillard devra confirmer pour espérer une première victoire en carrière à Kitzbühel, tandis que Tanguy Nef et Daniel Yule disposent encore d’une marge de progression pour gagner des places sur un second tracé souvent décisif dans la station autrichienne.