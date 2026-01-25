Blick Sport

Les Suissesses ont répondu présentes lors de la première manche du slalom de Spindleruv Mlyn. Plusieurs se trouvent dans des positions intéressantes avant la deuxième manche. La meilleure Helvète est Wendy Holdener, qui a signé le 2e temps provisoire, à 1’’26 de l’Américaine Mikaela Shiffrin, nettement en tête après son passage.

Holdener reste ainsi pleinement en course pour un podium, voire davantage, dans un classement où les écarts demeurent encore maîtrisables. Elle est suivie de près par Camille Rast, auteure d’une première manche solide conclue au 4e rang, à 1’’66 de la leader. La Valaisanne se situe à égalité avec l’Américaine Paula Moltzan et conserve elle aussi de réelles ambitions pour la seconde manche.

Derrière ce duo de tête suisse, Eliane Christen a pris la 12e place provisoire (+2’’50), une performance correcte qui lui permet d’aborder la manche finale avec un dossard favorable, même si le podium paraît déjà lointain. Mélanie Meillard pointe pour sa part au 20e rang (+3’’01), assurée de participer à la seconde manche mais avec un retard conséquent. Aline Hoepli a elle terminé à la 34e place (+3''83) et ne sera donc pas de la partie en début d'après-midi pour la deuxième manche.