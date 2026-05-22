Swiss-Ski pousse aussi Jvano Nesa vers la sortie

Mathias Germann

On visait la continuité. Pourtant, la collaboration a pris fin après un hiver seulement. L’entraîneur du groupe de vitesse Stefan Abplanalp a été écarté par Swiss-Ski après une saison, à un an des Mondiaux à Crans-Montana. Et ce, malgré des résultats jugés satisfaisants par le directeur alpin Hans Flatscher. Les athlètes auraient souhaité poursuivre l’aventure avec Abplanalp. Leurs tentatives pour le conserver au sein de l’équipe, dans une autre fonction, sont toutefois restées vaines. Le Bernois rejoindra finalement le skicross.

Swiss-Ski n’a en revanche pas communiqué que Jvano Nesa doit lui aussi quitter la fédération. À bientôt 60 ans et après vingt années passées aux côtés des athlètes suisses. Ces derniers temps, le Tessinois occupait le poste d’entraîneur adjoint de l’équipe de Coupe du monde et s’occupait notamment de la spécialiste de vitesse Malorie Blanc.

Avant cela, il avait occupé de nombreuses fonctions, notamment dans la relève. «J’ai accompagné beaucoup des meilleures athlètes actuelles dès le cadre C. Michelle Gisin, Wendy Holdener, Corinne Suter et d’autres encore. Elles ne skieront pas éternellement. J’aurais aimé continuer et, je pense, elles aussi auraient aimé poursuivre avec moi», explique-t-il.

«Je n’ai jamais reçu de réponse claire»

Nesa a reçu sa lettre de licenciement l’hiver dernier, à San Pellegrino (It), au mois de mars. C’est à ce moment-là que Joana Hählen disputait sa dernière course de Coupe du monde. L’entraîneur tessinois traversait alors des émotions contradictoires. «Il y avait une grande fête et moi, j’avais cette lettre de licenciement dans les mains. Cela m’a fait très mal.»

Mais pourquoi a-t-il été licencié? «Je n’ai jamais reçu de réponse claire à cette question. On m’a seulement dit que la communication n’était pas bonne. Mais je ne pense pas avoir fait quelque chose de différent par rapport aux dix-neuf années précédentes.»

«Il y avait une division au sein du staff»

Nesa est profondément touché. Contrairement à Abplanalp, Swiss-Ski ne lui a proposé aucune possibilité de rester dans une autre fonction. «C’est ce qui me fait le plus mal. D’un côté, Swiss-Ski répète vouloir conserver les compétences au sein du système. Et de l’autre, il y a ça.»

Ce que dit Swiss-Ski sur le licenciement de Nesa Pourquoi Jvano Nesa a-t-il été licencié? Pourquoi n’a-t-il pas été possible de le conserver dans une autre fonction, à l’image de l’entraîneur du groupe vitesse Stefan Abplanalp? Swiss-Ski peut-elle confirmer l’impression de Nesa selon laquelle deux clans se seraient formés au sein du staff en dehors des pistes? Blick a adressé ces questions à la fédération. Le directeur alpin Hans Flatscher a répondu de la manière suivante: «Après une analyse approfondie de la saison, nous avons décidé de procéder à des changements au sein du staff de l’équipe de vitesse. Silvan Epp succède à Stefan Abplanalp au poste d’entraîneur de groupe et Laurent Praz remplace Jvano Nesa. Ces changements s’inscrivent d’une part dans la perspective des Championnats du monde à domicile de Crans-Montana, qui représentent l’objectif majeur à court terme, et d’autre part dans une vision à moyen terme liée au changement de génération en cours.» Il poursuit: «Nous sommes très heureux que Stef, en tant qu’entraîneur en chef de l’équipe de skicross, et Jvano, en tant qu’entraîneur de Ski Valais, restent au service du ski suisse. Après avoir apporté une contribution importante durant de nombreuses années à différents niveaux de Swiss-Ski, du cadre C à la Coupe du monde, Jvano retourne désormais à Ski Valais. De tels transferts d’entraîneurs et de savoir-faire vers la base sont extrêmement précieux pour le système». L'entraîneur de ski Jvano Nesa a été licencié par Swiss-Ski. keystone-sda.ch Pourquoi Jvano Nesa a-t-il été licencié? Pourquoi n’a-t-il pas été possible de le conserver dans une autre fonction, à l’image de l’entraîneur du groupe vitesse Stefan Abplanalp? Swiss-Ski peut-elle confirmer l’impression de Nesa selon laquelle deux clans se seraient formés au sein du staff en dehors des pistes? Blick a adressé ces questions à la fédération. Le directeur alpin Hans Flatscher a répondu de la manière suivante: «Après une analyse approfondie de la saison, nous avons décidé de procéder à des changements au sein du staff de l’équipe de vitesse. Silvan Epp succède à Stefan Abplanalp au poste d’entraîneur de groupe et Laurent Praz remplace Jvano Nesa. Ces changements s’inscrivent d’une part dans la perspective des Championnats du monde à domicile de Crans-Montana, qui représentent l’objectif majeur à court terme, et d’autre part dans une vision à moyen terme liée au changement de génération en cours.» Il poursuit: «Nous sommes très heureux que Stef, en tant qu’entraîneur en chef de l’équipe de skicross, et Jvano, en tant qu’entraîneur de Ski Valais, restent au service du ski suisse. Après avoir apporté une contribution importante durant de nombreuses années à différents niveaux de Swiss-Ski, du cadre C à la Coupe du monde, Jvano retourne désormais à Ski Valais. De tels transferts d’entraîneurs et de savoir-faire vers la base sont extrêmement précieux pour le système». Plus

Sa proximité avec Abplanalp lui a-t-elle coûté sa place? «Je ne sais pas. Mais il y avait effectivement une division au sein du staff. Sur les pistes, nous travaillions bien ensemble. En dehors, deux groupes s’étaient formés. J’ai trouvé cela dommage.»

Nesa entamera un nouveau chapitre cet été à Ski Valais. «Je me réjouis de pouvoir à nouveau former de jeunes skieurs. Ce licenciement chez Swiss-Ski est difficile à encaisser. Mais j’ai vécu de très belles années au sein de la fédération et j’en suis aussi très reconnaissant.»