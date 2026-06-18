Swiss-Ski nomine Walter Reusser pour le Conseil exécutif

Walter Reusser, co-CEO de Swiss-Ski, est candidat au Conseil exécutif de Swiss Olympic. L'élection se tiendra le 20 novembre et pourrait marquer une étape clé dans sa carrière.

ATS Agence télégraphique suisse

Walter Reusser devrait devenir membre du Conseil exécutif de Swiss Olympic. Swiss-Ski a désigné son co-CEO comme candidat en vue de l'élection du 20 novembre prochain.

Le Lucernois a occupé plusieurs fonctions de direction tant dans le monde économique (réd. le fabricant de skis Stöckli) que sportif. A son poste chez Swiss-Ski, il s'est engagé pour «renforcer le soutien aux clubs et aux associations régionales, tout comme aux équipes nationales».

«Bâtir des ponts»

«Je m'engage à ce que les savoir-faire soient partagés et que l'échange soit favorisé dans le sport suisse, afin de bâtir des ponts qui nous permettent d'apprendre tous davantage les uns des autres», a déclaré l'intéressé dans une communication de Swiss-Ski.