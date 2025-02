Marco Odermatt fait désormais partie d'un cercle de légendes particulier

1/12 Marco Odermatt remporte l'or aux Championnats du monde de super-g. Photo: AFP

Ramona Bieri

Marco Odermatt (27 ans) l’a fait! Le Nidwaldien a remporté sa première médaille en super-G, et elle est en or. À Saalbach (Autriche), le Suisse a surclassé la concurrence pour décrocher le titre de champion du monde.

Odermatt s’est souvent présenté comme favori dans cette discipline. «J'aurais pu le réussir plus tôt», confie-t-il à SRF. Il se rappelle que lors des Mondiaux 2021, une énorme erreur lui a coûté une médaille. Deux ans plus tard, un excès de prudence lui a valu une quatrième place. Et aux Jeux olympiques de 2022, alors qu’il signait le meilleur temps intermédiaire, il avait été éliminé.

Un palmarès désormais complet

Tout cela appartient désormais au passé. Avec une performance parfaite, Odermatt comble cette lacune dans son palmarès et offre à la Suisse sa quatrième médaille d’or en super-G aux championnats du monde.

Le super-G, la plus jeune des disciplines du ski alpin, a été introduit en Coupe du monde en 1982 et a connu sa première édition aux Mondiaux en 1987 à Crans-Montana (VS). Le premier titre était resté en Suisse, avec un succès de Pirmin Zurbriggen (61 ans). Deux ans plus tard, son compatriote Martin Hangl (62 ans) lui succédait. Ensuite, il a fallu attendre 2009 pour voir un autre Helvète être sacré: Didier Cuche (50 ans). Aujourd’hui, Marco Odermatt inscrit son nom dans cette lignée prestigieuse.

Trois disciplines, trois titres mondiaux

Outre ces sacres, la Suisse n’a remporté que deux autres médailles en super-G: l’argent de Zurbriggen en 1989 et le bronze de Bruno Kernen en 2007. Mais ce n’est pas la seule raison qui rend l’exploit d’Odermatt historique.

Avec ce cette victoire, il devient champion du monde dans trois disciplines: descente, super-G et slalom géant. Seuls trois skieurs avaient réussi cet exploit avant lui: Pirmin Zurbriggen (descente en 1985, super-G et slalom géant en 1987), Hermann Maier (descente et super-G en 1999, slalom géant en 2005) et Bode Miller (slalom géant en 2003, super-G et descente en 2005)

Odermatt grimpe dans un classement particulier

Avec ce troisième titre mondial, Odermatt dépasse deux légendes du ski dans le classement éternel des médaillés suisses aux Mondiaux: Michael von Grünigen (55 ans, 2x or, 2x bronze) et Bernhard Russi (76 ans, 2x or, 1x argent). Désormais, le Nidwaldien occupe la quatrième place avec trois médailles d’or. Devant lui, seuls trois skieurs suisses ont un palmarès plus étoffé: David Zogg (1902-1977) – 3x or, 4x argent, Rudolf Rominger (1912-1979) – 4x or, 1x argent, 2x bronze et Pirmin Zurbriggen – 4x or, 4x argent, 1x bronze.

Avec encore de belles années devant lui, Marco Odermatt pourrait bien continuer son ascension dans ce classement légendaire.