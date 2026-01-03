Deux jeunes Suissesses convaincantes à Kranjska Gora

Camille Rast a remporté le géant de Kranjska Gora, mais du point de vue suisse, de nombreux regards se tournent également vers deux jeunes skieuses: Dania Allenbach et Sue Piller.

Benjamin Gwerder

Camille Rast a créé l'événement de la journée en remportant le géant de Kranjska Gora. Mais en dehors du podium, deux jeunes athlètes apportent un vent de fraîcheur à l'équipe de Suisse: Dania Allenbach et Sue Piller profitent de manière impressionnante de la scène de la Coupe du monde.

Première course, premiers points

Dania Allenbach fait ses débuts en Coupe du monde en Slovénie - et comment. Avec le numéro de dossard 50, la Bernoise de 21 ans se libère lors de la première manche, attaque courageusement et se glisse de manière sensationnelle à la 28e place.

Certes, deux autres skieuses sont plus rapides qu'elle, mais elle se classe 30e et se qualifie de justesse pour la deuxième manche, à égalité avec la talentueuse italienne Ilaria Ghisalberti. «Au début, je n'ai pas du tout tremblé pour la qualification, parce que je ne l'avais même pas réalisée», déclare Dania Allenbach après coup, avant d'annoncer: «Je vais encore mettre les gaz dans la deuxième manche. Je n'ai rien à perdre».

Elle tient sa parole. Lors de la manche finale, Dania Allenbach attaque à nouveau à fond, perd du temps dans la partie supérieure, mais le rattrape dans la partie inférieure - et s'assoit même pour un court instant sur le trône de leader avec un centième de seconde d'avance. «C'était fantastique. Je devais saisir cette chance», dira-t-elle plus tard. Au final, la poseuse de sols de métier termine 27e (+4,08) et récolte quatre points lors de sa première course de Coupe du monde.

Sue Piller confirme sa bonne forme

Sue Piller n'habite qu'à quelques kilomètres du domicile de Dania Allenbach. La jeune femme de 20 ans originaire de Gsteig, près de Gstaad, confirme sa grande forme à Kranjska Gora, égalant avec une 20e place (+3,47) son meilleur résultat en Coupe du monde obtenu jusqu'à présent à Mont-Tremblant et remportant à nouveau 11 points. «Dans l'ensemble, je suis méga contente. C'était important pour moi de confirmer mes résultats du Canada», explique Sue Piller.

Les autres Suissesses ont réalisé des performances mitigées: Wendy Holdener se classe 23e (+3,67), Simone Wild 26e (+4,07).

Vanessa Kasper (36e), Stefanie Grob (38e) et Shaienne Zehnder (53e) manquent elles la deuxième manche. Les performances de Dania Allenbach et de Sue Piller sont toutefois encourageantes et montrent que la Suisse reprend de l'ampleur dans le domaine technique, malgré les absences de Lara Gut-Behrami et de Michelle Gisin.



