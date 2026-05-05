Lara Gut-Behrami n'a pas donné signe de vie lors des Sports Awards en mars, restant extrêmement discrète depuis sa blessure en novembre. Après cette longue absence, la Tessinoise de 35 ans est à nouveau apparue en public cette semaine.

Yannick Peng

Retour ou retraite? Lara Gut-Behrami figure bien dans le cadre de Swiss-Ski pour la saison prochaine, mais rien ne garantit encore que la Tessinoise fera son retour après sa grave blessure au genou subie en novembre 2025.

Huit jours après son 35e anniversaire, la skieuse est apparue à Zurich — sa première sortie publique depuis sa lourde chute à l’entraînement à Copper Mountain. Une présence logique: elle est la figure centrale du court-métrage «Semplicemente Lara», présenté en première au cinéma Abaton.

«L’idée du film était d’accompagner ma dernière course. Je me suis souvent demandé à quoi elle ressemblerait», a confié la gagnante de 48 épreuves de Coupe du monde, citée par Blue News. Le géant de Sölden, disputé le 25 octobre 2025 (3e place), était-il son ultime apparition en compétition? Le doute persiste. «Je ne sais vraiment pas si j’ai déjà disputé ma dernière course», reconnaît-elle.

Une chose est sûre: sa rééducation suit son cours comme prévu. «Elle travaille à 100%, avec une grande intensité. Il n’y a aucune complication», assurait en mars à Blick le directeur du ski alpin Hans Flatscher.

Récemment, «20 minutes» a dévoilé la bande-annonce du film. On y voit Lara Gut-Behrami enchaîner les virages avec une fluidité presque irréelle. Impossible toutefois de savoir quand ces images — commandées par son sponsor de casque — ont été tournées. Comme reste entière l’incertitude: la Suisse pourra-t-elle à nouveau compter sur sa championne lors de l’hiver 2026/27?



