Stephanie Venier s’attaque à nouveau à son ancien coach

Championne du monde de super-G en février, Stephanie Venier a pris sa retraite quelques mois plus tard. Derrière ce choix, des tensions profondes avec son entraîneur, Roland Assinger, qu'elle critique une nouvelle fois.

1/8 Stephanie Venier a fait ses adieux au monde du ski cet été. Photo: keystone-sda.ch

Ramona Bieri

En février, Stephanie Venier (31 ans) a connu le plus grand succès de sa carrière en remportant la médaille d’or des Championnats du monde de super-G. Elle n’a plus rechaussé les skis depuis. Ce devait être son dernier grand moment de gloire. En août, la spécialiste autrichienne de la vitesse a annoncé sa retraite.

Peu après, elle a partagé une bonne nouvelle sur le plan privé. Elle sera maman pour la première fois l’année prochaine et a épousé son compagnon, Christian Walder, début septembre. L'Autrichienne a précisé que sa décision n’avait rien à voir avec sa grossesse. En revanche, des tensions internes au sein de l’équipe d’Autriche ont pesé lourd.

«Je mentirais si je disais que l’histoire d’Asso n’a pas du tout compté», a confié Venier dans l’émission télévisée Frühstück bei mir. Par «Asso», elle désigne Roland Assinger (52 ans). Avant même de se retirer, elle avait vertement critiqué l’entraîneur en chef.

«Jouer au golf te rend lente»

C’est surtout le ton qu’il employait avec les athlètes féminines qui la révoltait. Dans une interview à l’ORF, elle a expliqué: «Quand on a face à soi une personne de deux mètres de haut qui élève la voix, on se sent vite intimidée». Avec le temps, elle dit avoir perdu toute confiance en son coach.

Dans l’émission, Venier a cité un exemple révélateur. Il lui aurait dit que si elle se mettait au golf, elle ne performerait plus sur les skis, car cette activité la «ralentirait». Une remarque qu’elle n’a cessé de ressasser.

«De grandes différences entre hommes et femmes»

Venier est convaincue que le traitement réservé aux athlètes masculins est différent. «On les comprend et ils peuvent donner leur avis. Pour les femmes, c’est autre chose. Si elles font une remarque, on leur reproche. En tant qu’athlète, on se sent souvent incomprise.»

Elle juge la situation non seulement regrettable, mais avoue aussi qu’on finit par se dire: «Tu ne peux rien dire, car c’est toi qu’on tiendra pour responsable». Selon elle, «il y a encore de grandes différences entre les hommes et les femmes».

Malgré sa retraite et un entretien de clarification, Venier n’en a pas totalement terminé avec cette histoire. Elle dit avoir encore besoin de temps pour digérer les événements et attend surtout qu’Assinger «réagisse concrètement» à ses propos. Jusqu’ici, il est resté silencieux.