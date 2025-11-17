Janine Mächler, jeune talent prometteur du slalom suisse, est dans le flou! Son retour sur les pistes reste en effet incertain, tant son dos la fait souffrir. Pourtant, l'équipe de Suisse de slalom aurait bien besoin d'elle...

Cette jeune et talentueuse slalomeuse suisse est toujours dans le flou

1/5 Janine Mächler était déjà forfait pour le slalom de Levi. Elle ne devrait pas non plus être présente à Gurgl. Photo: BENJAMIN SOLAND

Mathias Germann

57 points. Ou, pour être honnête, quelques petits points seulement. C’est le maigre bilan des dix Suissesses lors de l’ouverture du slalom à Levi (Finlande). Au cours des huit dernières années, les slalomeuses ont fait moins bien... cinq fois seulement! «Nous ne devons pas nous laisser abattre maintenant», insiste le directeur alpin Hans Flatscher.

Il en est convaincu: «Dès Gurgl, la situation sera différente.» Et il n’a sans doute pas tort. La piste de Kirchenkarp est nettement plus raide et représentera un terrain idéal pour Wendy Holdener, Camille Rast et leurs coéquipières.

Janine Mächler, un espoir pour l'avenir

Mais Swiss-Ski aurait bien besoin de renforts, à commencer par Janine Mächler. La Zurichoise de 20 ans, originaire de Thalwil, a déjà marqué des points en Coupe du monde l’hiver dernier: 26e à Semmering (Autriche), 21e à Kranjska Gora (Slovénie). Une vraie promesse pour l’avenir.

Sauf qu'elle risque une nouvelle fois de suivre la course à distance, devant la télévision. Son dos continue de lui poser problème. «Un problème musculaire. D’un coup, mon dos s’est bloqué et je ne pouvais plus bouger», raconte-t-elle.

Les progrès sont toutefois réels. La sœur du spécialiste de la technique Reto Mächler, qui a déjà couru en Coupe du monde, se sent mieux. «Je n’ai plus de douleurs au quotidien», dit-elle. Natation, promenades, acupuncture, ostéopathie, physiothérapie… tout a contribué à son rétablissement.

Mais rien ne peut être forcé, surtout pas un miracle. «Cette semaine, je veux skier librement pour la première fois. Je verrai alors comment mon dos réagit » Son objectif: le slalom de Copper Mountain (Etats-Unis), le 30 novembre. L’incertitude reste totale. «Je ne peux pas dire si j'y serai», avoue-t-elle.



