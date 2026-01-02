Wendy Holdener gênée par les nouvelles directives de la FIS

Wendy Holdener continue de se battre pour son premier podium de la saison. Dimanche à Kranjska Gora, la Suissesse espère que les pistes glacées pourraient lui convenir lors du slalom.

Mathias Germann

Wendy Holdener est l'une des plus fortes et des plus en forme skieuses de la Coupe du monde. C'est sans doute grâce à ses qualités athlétiques exceptionnelles que la Schwytzoise est sortie presque indemne de sa violente chute lors du slalom de Courchevel.

Pourtant, elle attend toujours son premier podium de l'hiver. En cinq slaloms, elle s'est toujours classée entre la 4e et la 8e place. «C'est évident que je souhaite terminer une fois dans le Top 3. Malheureusement, je n'y suis pas encore parvenue, mais je continue de me battre».

Elle y parviendra peut-être dimanche à Kranjska Gora. En Slovénie, la pente du parc national du Triglav lui convient parfaitement, elle qui a terminé deuxième lors des trois derniers slaloms. Wendy Holdener souhaiterait une piste cassante et glacée. Elle pourrait ainsi particulièrement bien exploiter ses immenses qualités.

Le problème: la Fédération internationale de ski (FIS) a déjà donné des instructions aux organisateurs avant la saison pour qu'ils arrosent moins les pistes. Cela doit rendre les courses plus sûres. «J'ai prouvé que je pouvais me débrouiller sur toutes les pistes, convient-elle. Mais il est vrai que j'aime les pistes glacées et peu agressives.»

Des agents de service à bout de souffle

De fait, Wendy Holdener et consorts n'ont toujours pas trouvé de slalom sur une surface glacée et dure cet hiver. Même lorsque les températures étaient très basses. À Gurgl en Autriche, on a renoncé à faire descendre les femmes sur la même piste dure après le slalom des hommes. Certaines s'en sont plaintes.

Et dernièrement, à Semmering, toujours en Autriche, la course a été chaotique, car d'énormes traces se sont formées en un rien de temps. L'injection d'eau à court terme dans la partie supérieure a encore précarisé la situation. Près de la moitié des 79 concurrentes n'ont pas atteint l'arrivée. «Les techniciens au départ ne savaient pas du tout comment régler le matériel. Il n'est donc pas étonnant qu'il y ait eu autant d'erreurs», a déclaré l'entraîneur allemand, Andy Puelacher.

«On veut plus d'eau».

Holdener ne veut pas se plaindre. Mais elle dit clairement: «Tout le monde est d'accord pour avoir plus d'eau. Cela rend tout simplement la piste meilleure. Elle est plus régulière et tient plus longtemps».

Le fait est que les slalomeuses de haut niveau doivent s'adapter sans cesse. Si elles ont généralement de très bonnes conditions lors de la première manche, elles doivent souvent composer avec une piste irrégulière lors de la deuxième. Bernhard Russi, légende du ski, détaille: «Wendy a besoin de glace. Là, elle est nettement plus forte». Sera-t-elle exaucée, à Kranjska Gora? Des températures nettement négatives sont attendues. Mais cela ne veut rien dire.