Avec trois médailles d'or, Franjo von Allmen a brillé de mille feux lors des derniers JO. Depuis, il n'arrive pas à confirmer. Son entraîneur explique pourquoi il faut être optimiste pour les finales de Coupe du monde en Norvège.

Marcel W. Perren

Arriver au sommet est une chose, y rester en est une autre. Après sa démonstration lors des JO, Franjo von Allmen n'a pas réussi à enchaîner. Lors de la descente de Garmisch (Allemagne), le triple champion olympique était en course pour le podium avant de reculer à la sixième place à la suite d'une grosse erreur. A Courchevel (France), il a été éliminé sans gloire. Comment l'expliquer? Le skieur bernois a souvent répété qu'il avait des difficultés en fin de saison. «Je ne trouve pas ça très agréable de pouvoir se promener en t-shirt dans l'aire d'arrivée. Dans de telles conditions, j'ai beaucoup de mal à donner le meilleur de moi-même.» Un manque de fraîcheur à l'approche du printemps?

Pour l’entraîneur de descente Reto Nydegger, le fait que la star montante de 24 ans n’ait pas réussi à monter sur le podium lors des dernières courses s’explique différemment: «Contrairement à la plupart des autres concurrents, Franjo disputait pour la première fois les descentes de Garmisch et de Courchevel. C’était certainement un désavantage par rapport aux athlètes expérimentés.» Mais ce n'est pas la seule raison.

Un nouveau statut à assumer

L'ancien champion de vitesse sait pertinemment que les derniers résultats de son protégé ne sont pas dus à des problèmes d'endurance. «Le fait est que Franjo doit d'abord s'habituer à l'effervescence qui l'entoure depuis les Jeux olympiques. A Garmisch notamment, Franjo a été extrêmement sollicité par les fans», explique Reto Nydegger. Von Allmen a un nouveau statut compliqué à assumer.

Il devrait en être tout autre lors de l'ultime descente de la saison dimanche prochain, à l'occasion des finales de Kvitfjell (Norvège). Cette classique de la Coupe du monde n'attire que rarement les foules . Même lorsque les skieurs norvégiens tels que Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud et Aleksander Aamodt Kilde brillaient sur le cirque blanc, il n'y avait d'habitude rarement plus de 1000 spectateurs. «Nous souhaitons bien sûr que de nombreux fans viennent assister à ces épreuves. Mais pour Franjo, dans la situation actuelle, c’est probablement une bonne chose que l’ambiance soit un peu plus calme au bord de la piste», concède Reto Nydegger.

Et selon les météorologues, l'athlète de Boltigen ne devrait pas non plus souffrir des températures printanières lors de ses deux dernières courses de l'hiver. Le mercure devrait se situer au-dessous de la barre du 0 degré. Autre élément qui doit permettre au Bernois d'être optimiste, il connait déjà bien la piste sur laquelle se sont déroulés les Jeux olympiques de 1994. Et il s'y sent plus que bien. L'année dernière, il avait dominé la descente devant Marco Odermatt et Stefan Rogentin. Dernier élément qui doit donner des ailes à Franjo von Allmen? Red Bull, son principal sponsor, l'a représenté sur ses dernières canettes.