Sandro Zurbrügg, l’un des espoirs du ski suisse, s’est déchiré le ligament croisé à St-Moritz. Après une saison marquée par plusieurs succès en Coupe d’Europe, il devra subir une opération dans les prochains jours.

Carlo Steiner

Swiss-Ski a annoncé un diagnostic après la chute de Sandro Zurbrügg, 23 ans, lors de la descente des Championnats suisses disputés ce jeudi à St-Moritz (GR). Les examens réalisés dans une clinique à Zurich ont révélé une déchirure du ligament croisé antérieur, ainsi que des lésions associées au genou gauche. Le skieur de l’Oberland bernois devra subir une opération dans les prochains jours.

Sept géants en Coupe du monde

Cette saison, Sandro Zurbrügg a pris le départ de sept géants en Coupe du monde, sans parvenir à se qualifier pour la deuxième manche. En Coupe d’Europe, il s’est toutefois illustré avec cinq podiums en géant, dont trois victoires. Au classement général, il a terminé troisième derrière son coéquipier Lenz Hächler et le Norvégien Hans Grahl-Madsen. Il a également remporté le classement du géant, ce qui lui assure une place fixe en Coupe du monde pour la saison prochaine.

Sandro Zurbrügg est considéré comme l’un des grands espoirs du ski suisse. Lors de sa première apparition en Coupe du monde en décembre 2023, il avait marqué les esprits en prenant la 17e place à Val d’Isère avec le dossard 69.