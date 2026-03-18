Avec 109 victoires en Coupe du monde, Mikaela Shiffrin est une légende du ski alpin. Dans un entretien exclusif, l'Américaine a accepté de se confier, avec le sourire, sur sa vie privée.

Mikaela Shiffrin se confie à Blick dans une interview exclusive

Mikaela Shiffrin se confie à Blick dans une interview exclusive

Mathias Germann

Les superlatifs ne manquent pas pour Mikaela Shiffrin. Multiple championne olympique et championne du monde, elle compte 109 victoires en Coupe du monde. Et bientôt, sans doute, elle va remporter le classement général de la Coupe du monde pour la sixième fois. Pour beaucoup, l'Américaine de 31 ans est la plus grande skieuse de tous les temps. Mais qui est-elle dans la vie privée? Blick l'a rencontrée pour un entretien exclusif, du tac au tac.

Mikaela Shiffrin, quel est le meilleur endroit au monde?

Chez moi.

Le plus beau son?

Le chant des oiseaux.

Que feriez-vous si vous n'étiez pas devenue skieuse?

Peut-être quelque chose dans le domaine des sciences naturelles. Tout ce qui touche à la biologie me fascine.

Vous aimez la musique. Votre artiste préféré ?

Taylor Swift.

Sur quoi aimeriez-vous en savoir plus ?

A l'école, j'étais bonne en histoire, mais cette matière ne m'intéressait pas vraiment. Je le regrette aujourd'hui. Car je pense que l'histoire est extrêmement importante pour comprendre le monde actuel.

Quelle est votre odeur préférée?

Celle des cookies tout juste sortis du four. Ça me donne tout de suite faim.

Votre plat préféré?

Les spaghettis carbonara.

Qu'est-ce que vous détestez manger?

Les escargots.

Que préférez-vous: la fondue au fromage ou le chocolat suisse?

Les deux!

À quelle fréquence mangez-vous de la fondue?

Deux ou trois fois par année. J'aimerais bien en manger plus souvent, mais il me faut à chaque fois un mois pour m'en remettre. (sourire)

Dans quel autre sport êtes-vous douée?

Le tennis. Je me débrouille plutôt pas mal.

Et dans quel domaine n'êtes-vous pas douée?

Dans pas mal de choses. Le bowling n'est vraiment pas mon fort.

Mais est-ce que vous y jouez de temps en temps?

Non, je n'aime pas vraiment faire des choses dans lesquelles je ne suis pas bonne (rires).

Quel est votre animal préféré ?

Quand j'étais petite, je rêvais d'avoir un cheval. Non, en réalité, je voulais même être un cheval (rires). C'est aussi mon animal préféré.

Un moment embarrassant de votre vie?

Il m'est arrivé de me promener avec du papier toilette collé à mon pied. Mais j'ai beaucoup d'autres exemples dans ce style.

Quelle est votre devise dans la vie?

Sois gentil, réfléchis avant d'agir, amuse-toi. C'est ce que mon père m'a toujours dit quand j'étais enfant.

La question la plus stupide qu'un journaliste vous ait posée?

Elle n'est pas idiote, mais elle revient sans cesse: Are you ready? Si je suis prête pour une course... c'est tellement difficile de le savoir à l'avance.

Combien d'heures dormez-vous ?

Neuf heures la nuit et une heure pendant la journée. C'est du moins ce que j'essaie de faire.

Glace ou poudreuse ?

J'aime les deux.

Votre fiancé, Aleksander Kilde, est norvégien. Quel mot connaissez-vous en norvégien?

Rabarbrabusk. Cela signifie rhubarbe. Et il y a une phrase que je maîtrise aussi : Kan jeg få blåskjell ?

Qu'est-ce que cela signifie?

Pourrais-je avoir des moules ? J'ai besoin de cette phrase quand je vais au restaurant.

Décrivez Aleksander Kilde en trois mots...

Gentil, beau et intelligent.

Quelle est l'importance de l'argent?

Malheureusement, il prend de plus en plus d'importance, même aux Etats-Unis. Ceux qui n'en ont pas assez n'ont pas accès aux soins ou n'ont même plus la possibilité de se loger correctement. Il existe un minimum vital dont chacun a besoin pour subvenir à ses besoins essentiels.

Que pensez-vous de Donald Trump ?

(Elle réfléchit) Je dirai simplement ceci: j'espère que notre monde deviendra bientôt plus stable. Le manque de stabilité est ma plus grande inquiétude.

Quel sport aimeriez-vous essayer ?

Le snowboard. Ça serait super sympa.

Qu'est-ce qui vous fait pleurer?

Les moments tristes, mais aussi les bons moments. Tout ce qui m'inspire... ou encore mon passé.

Quelle importance accordez-vous à la foi?

Je trouve qu'on ne peut pas vivre sans croire en quelque chose.

Que ferez-vous dans dix ans ?

J'espère passer plus de temps à la maison (rires). Avec ma famille.

Aimeriez-vous un jour avoir des enfants?

Oui, j'aimerais bien.