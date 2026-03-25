DE
FR

Le suspense est de mise
Shiffrin se manque au géant de Hafjell, elle pourrait perdre le gros globe

La Canadienne Valerie Grenier a dominé la première manche du géant des finales de Coupe du monde à Hafjell. Camille Rast a signé le 7e chrono, tandis que Wendy Holdener s'est totalement plantée.
Publié: il y a 40 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 38 minutes
1/2
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Camille Rast est en embuscade au terme de la 1re manche du géant des finales de Coupe du monde à Hafjell. La Valaisanne occupe le 7e rang à 0''77 de la surprenante Canadienne Valerie Grenier. Celle-ci, partie avec le dossard 15, a devancé de 0''02 la Suédoise Sara Hector et de 0''26 l'Allemande Emma Aicher. Celle-ci reste ainsi en course pour le classement général, où elle compte 85 points de retard sur Mikaela Shiffrin.

L'Américaine, sans doute trop prudente, a signé le 17e chrono seulement à 1''55. Elle aura la pression en finale car une victoire d'Emma Aicher, qui lui rapporterait 100 points, n'est pas à exclure. Shiffrin devra donc absolument signer un top 15 pour se prémunir de cette éventualité et s'assurer le grand globe, la 15e place rapportant 16 unités.

A lire aussi
Mikaela Shiffrin s'exprime sur les rumeurs qui l'envoient à la retraite
En route pour le sixième globe
Mikaela Shiffrin s'exprime sur les rumeurs qui l'envoient à la retraite
En slalom à Hafjell, Mikaela Shiffrin signe son 110e succès
Elle ne craque pas!
En slalom à Hafjell, Mikaela Shiffrin signe son 110e succès

Vanessa Kasper s'est illustrée avec un joli 9e rang à 1''01. Wendy Holdener a par contre connu une manche à vite oublier. La Suissesse, qui a rapidement perdu un bâton, a concédé 4''21 par rapport à Valerie Grenier.

Revivez la course en direct.

Articles les plus lus
    Articles les plus lus