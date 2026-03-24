A Hafjell, Marco Odermatt a chuté lors de la première manche du géant. Lucas Pinheiro Braathen a profité de l’occasion pour remporter le globe de la discipline après une superbe deuxième manche.

Diego Buccino

Lors de la première manche du géant final à Hafjell, Marco Odermatt a été éliminé après une grosse erreur à mi-parcours. Parti avec le dossard 1, le Nidwaldien n’a pas pu défendre sa position dans la lutte pour le petit globe de la discipline et a dû attendre impatiemment la fin de la deuxième manche pour connaître son sort.

Son principal rival, Lucas Pinheiro Braathen, alors à seulement 48 points de Marco Odermatt, s’était élancé avec le dossard 4. Il a rapidement pris la tête de la course et s’est retrouvé en excellente position pour profiter de cette ouverture. Loïc Meillard, à 89 points du Nidwaldien et troisième à la fin de la première manche, était également en embuscade, laissant le suspense entier avant la deuxième manche.

Marco Odermatt laisse filer le globe du géant

Loïc Meillard a réalisé une superbe deuxième manche, prenant la tête avant que l’Autrichien Stefan Brennsteiner et Lucas Pinheiro Braathen ne s’élancent. Stefan Brennsteiner n’a pas tenu le rythme et a progressivement laissé filer son avance pour terminer à la troisième place. Le suspense était total!

Lucas Pinheiro Braathen, qui devait au minimum terminer troisième pour s’emparer du globe du géant, n’a pas tremblé. Auteur d’une superbe deuxième manche, il a pris la tête avec 58 centièmes d’avance sur le Valaisan.

Il devient ainsi le premier Brésilien à décrocher un petit globe en ski alpin. Pour Marco Odermatt, en revanche, c’est la soupe à la grimace. Le Nidwaldien, quadruple vainqueur du classement du géant lors des saisons précédentes, aura tout l’été pour réfléchir à son avenir dans cette discipline.