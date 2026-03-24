Marco Odermatt éliminé dès la première manche du géant

Marco Odermatt, parti avec le dossard 1, a été éliminé dès la première manche du géant après une grosse erreur. Lucas Pinheiro Braathen mène provisoirement, tandis que Loïc Meillard reste en embuscade dans la lutte pour le petit globe.

Diego Buccino

Coup de théâtre à Hafjell! Parti avec le dossard 1, Marco Odermatt a très mal entamé cette course décisive pour le petit globe du géant. Il a d’abord commis une grosse faute sur l’intérieur. Il est parvenu à se reprendre miraculeusement, avant de partir définitivement à la faute quelques portes plus loin. Une élimination rare pour le Nidwaldien, qui semble heureusement ne pas s’être blessé.

Dans le même temps, Lucas Pinheiro Braathen, parti avec le dossard 4, a pris les commandes provisoires de la course. Le Brésilien se retrouve en position idéale dans la lutte pour le petit globe.

Loïc Meillard reste également en embuscade et peut encore espérer profiter de ce scénario. Pour rappel, 48 points seulement séparaient Lucas Pinheiro Braathen de Marco Odermatt avant cette dernière course. Le suspense est total avant la deuxième manche.

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