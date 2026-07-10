Légende du ski suisse, Roland Collombin est décédé

Le ski suisse est en deuil. Légende de la descente, Roland Collombin est décédé à 75 ans après un long combat contre le cancer. Le Valaisan laisse un palmarès exceptionnel et un héritage immense.

Blick Sport

Le ski suisse est en deuil. Roland Collombin est décédé ce vendredi à l'âge de 75 ans, a annoncé sa famille sur Instagram. Figure emblématique du ski alpin helvétique et spécialiste de la vitesse, le Valaisan laisse derrière lui l'image d'un champion au tempérament de feu, qui a marqué toute une génération avant d'en inspirer de nombreuses autres.

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Originaire de Versegères, dans le Val de Bagnes, Roland Collombin s'était lancé il y a deux ans dans le combat le plus difficile de son existence. Avec la détermination et le caractère qui l'ont toujours défini, il avait d'abord surmonté un cancer de la gorge avant d'être frappé par un cancer du foie. Fidèle à lui-même, il avait traversé la maladie avec courage, combativité et cette pointe d'ironie qui constituait l'une de ses marques de fabrique.

Un palmarès riche

Sur les pistes, Roland Collombin a écrit quelques-unes des plus belles pages du ski suisse. Vice-champion olympique de descente aux Jeux de Sapporo en 1972, il a également remporté le classement de la Coupe du monde de descente en 1973 et 1974. Troisième du classement général de la Coupe du monde en 1973, il a signé huit victoires, toutes en descente (deux sur la Streif), ainsi que onze podiums au plus haut niveau.

Bernhard Russi avait encore revu Collombin environ trois semaines avant son décès. «Il m'avait alors fait une assez bonne impression», confie-t-il à Blick. «Mais il m'avait aussi dit qu'il lui restait encore une tentative pour vaincre le cancer.» Avec la disparition de Collombin, le ski suisse perd l'une de ses plus grandes légendes.Avec sa disparition, le ski suisse perd l'une de ses plus grandes légendes.