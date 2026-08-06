De ses débuts fracassants à 16 ans à son sacre olympique, en passant par les blessures, les polémiques et les grands globes de cristal, retour sur les moments qui ont marqué l'incroyable carrière de Lara Gut-Behrami.

Matthias Dubach

Saint-Moritz, février 2008

«C'est l'histoire la plus folle que j'ai vécue depuis que je commente les courses de ski!» Le 2 février 2008, le commentateur de la SRF Stefan Hofmänner perd presque ses mots. Pour sa toute première descente en Coupe du monde, une Tessinoise de seulement 16 ans signe des temps intermédiaires impressionnants. Puis tout bascule.

A quelques portes de l'arrivée, Lara Gut chute violemment. Mais l'incroyable se produit: elle franchit la ligne avec un seul ski et décroche malgré tout la troisième place. Les lunettes couvertes de neige et un immense sourire aux lèvres, la jeune prodige vient de conquérir le public suisse.

Saint-Moritz, décembre 2008

Quelques mois plus tard, c'est encore à Saint-Moritz que Lara Gut franchit un nouveau cap. A seulement 17 ans, elle remporte le super-G et devient la plus jeune gagnante de l'histoire de la discipline en Coupe du monde.

Saas-Fee, septembre 2009

Le rêve est brutalement interrompu. Lors d'un entraînement sur le glacier de Saas-Fee, Lara Gut chute lourdement et se luxe la hanche. Héliportée à l'hôpital, elle subit une remise en place de l'articulation sous anesthésie générale, avant d'être opérée à Berne quelques semaines plus tard. La saison est terminée avant même d'avoir commencé. Les Jeux olympiques de Vancouver 2010 lui échappent.

Val d’Isère, décembre 2010

Premier gros scandale de sa carrière. Lara Gut est suspendue en interne par Swiss-Ski pour deux courses. Elle refuse de porter la tenue officielle de la fédération et critique ouvertement l'entraîneur en chef des femmes, Mauro Pini. La crise prend une telle ampleur que le président de Swiss-Ski, Urs Lehmann, se déplace personnellement à Val-d'Isère. Des rumeurs évoquent même un possible changement de nationalité sportive en faveur de l'Italie.

Sotchi, février 2014

Les premiers Jeux olympiques de Lara Gut lui offrent aussi sa première médaille. Mais la Tessinoise ne parvient pas à savourer. En descente, elle termine troisième à seulement un dixième des deux championnes olympiques ex aequo, Dominique Gisin et Tina Maze. Les larmes prennent le dessus sur la joie.

Saint-Moritz, mars 2016

La Tessinoise entre dans l'histoire. Elle devient la première Suissesse depuis Vreni Schneider à remporter le classement général de la Coupe du monde. Son duel avec Lindsey Vonn passionne le monde du ski. L'Américaine manque toutefois la fin de saison en raison d'une blessure. A l'époque, son entraîneur Stefan Abplanalp résume parfaitement les choses: «Pour moi, Lara aurait aussi pu remporter le classement général sans la blessure de Lindsey. Elles étaient au même niveau.»

Saint-Moritz, février 2017

Les Championnats du monde à domicile devaient être son apothéose. Ils tournent au cauchemar. Lors de l'échauffement du combiné, Lara Gut chute. Le verdict est terrible: rupture du ligament croisé et lésion du ménisque. Sa compétition s'arrête avant même d'avoir commencé.

Pyeongchang, février 2018

La malédiction olympique se poursuit. Lara Gut est éliminée en descente puis en géant. En super-G, remporté à la surprise générale par Ester Ledecka, elle échoue au pied du podium pour un centième seulement. C'est déjà sa quatrième 4e place lors d'une grande compétition. En larmes, elle lâche: «Parfois, je pense que la médaille d'or ne viendra jamais.»

Zurich, juin 2018

A l'occasion de la course de Formule E organisée à Zurich, Lara Gut et Valon Behrami apparaissent pour la première fois officiellement en public en tant que couple. Un mois plus tard, ils se marient à Lugano, au retour de Coupe du monde du footballeur. Peu après, la skieuse quitte les réseaux sociaux.

Cortina, février 2021

Cette fois, le destin tourne enfin en sa faveur. Lors des Championnats du monde disputés à huis clos en raison de la pandémie, Lara Gut-Behrami remporte l'or en super-G puis en géant. La malédiction des grands rendez-vous appartient enfin au passé.

Pékin, février 2022

Son plus grand rêve devient réalité. Lara Gut-Behrami décroche le titre olympique en super-G devant des tribunes vides, toujours en raison des restrictions sanitaires. Elle complète sa moisson avec une médaille de bronze en géant. Sa carrière est désormais pleinement accomplie.

Saalbach, mars 2024

Lors de la finale de la Coupe du monde, Lara Gut-Behrami remporte son deuxième grand globe de cristal et devient la plus âgée des vainqueures du classement général de l'histoire. La fête est pourtant ternie. Elle apprend sur place que son entraîneur Alejo Hervas rejoindra l'équipe masculine, malgré les assurances qu'il lui avait données. Puis elle quitte immédiatement Saalbach après ses courses, privant Swiss-Ski d'une photo historique réunissant les deux vainqueurs du classement général, Marco Odermatt et elle.

Sun Valley, mars 2025

Lara Gut-Behrami conclut la saison en démonstration. Lors de la finale aux Etats-Unis, elle remporte le super-G avec 1''29 d'avance, l'une des victoires les plus dominantes de sa carrière. Elle décroche au passage un sixième petit globe dans la discipline, un record.

Copper Mountain, novembre 2025

Le dernier chapitre est cruel. Lors d'un entraînement de super-G à Copper Mountain, Lara Gut-Behrami se rompt le ligament croisé. Sa saison s'arrête avant même d'avoir véritablement commencé, mettant un terme brutal à une nouvelle campagne qui s'annonçait prometteuse.