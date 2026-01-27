Gino Caviezel, 33 ans, revient mardi à Schladming, lieu de sa première victoire en Coupe du monde en 2013. Après une grave blessure au genou en 2024, ce sera sa seule course de l’hiver.

Marcel W. Perren

Dans la carrière sportive de Gino Caviezel, Schladming, en Autriche, occupe une place particulière. C’est ici que le Grison a remporté sa première victoire en Coupe du monde en 2013, avant même d’avoir 21 ans. Il y a deux ans, le frère cadet de l’ancien vainqueur de la Coupe du monde de Super-G Mauro Caviezel a signé son meilleur résultat en Coupe du monde à ce jour, en terminant deuxième du slalom nocturne sur la Planai.

Pourtant, il y a encore quelques semaines, presque personne ne croyait que Gino Caviezel serait présent cette année au géant de Schladming. Le skieur de la marque Atomic avait en effet subi une lésion totale du genou droit, couplée à une blessure à l’épaule, lors du super-G de Bormio, pendant la semaine de la vieille année 2024. «C’est pourquoi, fin novembre, au camp d’entraînement de Copper Mountain, certains entraîneurs m’ont fait la morale lorsque je leur ai annoncé que je participerais à une course de Coupe du monde cet hiver», raconte Caviezel avec un clin d’œil.

Une seule course prévue cet hiver

Mais il est désormais certain que le spécialiste du slalom géant fera son retour en Coupe du monde mardi. «Lors des dernières comparaisons d’entraînement avec mes puissants coéquipiers, j’ai remarqué que j’avais la vitesse nécessaire pour me qualifier pour la deuxième manche», explique-t-il.

La semaine dernière déjà, son entraîneur Helmut Krug avait constaté, lors d’un entretien avec Blick, «que Gino se développe de manière très réjouissante ». Mais il est déjà acquis que Schladming sera la seule compétition disputée par Caviezel cet hiver. « Si, après Schladming, je participais également au géant de la Coupe du monde à Kranjska Gora (Sln), mon statut de blessé ne serait plus valable. Je risquerais ainsi une grande régression dans la liste de départ», précise le Grison.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

C’est pourquoi le grand combattant de Lenzerheide (GR) commencera sa préparation pour l’hiver prochain après Schladming. Pour l’instant, c’est surtout l’impatience de participer à sa première compétition depuis 13 mois qui domine chez Gino Caviezel.