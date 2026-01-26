Le Grison Gino Caviezel de retour à la compétition

Mardi à Schladming, Gino Caviezel fait son retour en Coupe du monde après une chute à Bormio fin 2024. Le Grison de 33 ans vise à retrouver la forme qui lui a offert 35 top 10 en carrière.

ATS Agence télégraphique suisse

Gino Caviezel effectuera son retour à la compétition mardi lors du géant de Coupe du monde à Schladming après plus d'une année d'absence. Le Grison de 33 ans avait lourdement chuté à Bormio fin 2024.

Il avait dû être opéré du genou droit dans la foulée. Dans la station autrichienne, Caviezel a réalisé son meilleur résultat en s'adjugeant la deuxième place du géant en 2023. Durant sa carrière, il s'est classé à 24 reprises dans le top 10 en géant, et a fait onze fois de même en super-G.