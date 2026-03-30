«Je n'aurais jamais pensé que Franjo serait d'accord»

Lors des Sports Awards, Fabienne Gyr a proposé à Franjo von Allmen de lui couper les cheveux sur scène. Proposition étonnamment acceptée par le skieur.

Marco Pescio et Matthias Dubach

Tout le monde est étonné lorsque la star du ski Franjo von Allmen accepte de répondre à la question la plus folle des Sports Awards 2026. Initialement, Fabienne Gyr n'avait prévu qu'une blague en référence au coup de folie capillaire des Championnats du monde de ski 2025 à Saalbach (Autriche).

L'animatrice a emmené un rasoir sur scène et a proposé au Bernois de lui refaire sa coupe de cheveux. «Jamais de la vie je n'aurais pensé que Franjo accepterait», dit-elle, en riant, après le spectacle. Fabienne Gyr se montrait aussi un peu soulagée que toute l'action se soit bien déroulée. Car, complètement surprise, elle s'est mise à trembler lorsque le skieur lui a permis de jouer à la coiffeuse et de lui dessiner le chiffre 42, son numéro porte-bonheur, devant des centaines de milliers de téléspectateurs.

Tout part d'une blague

«Après l'avoir invité il y a tout juste un mois dans le cadre de l'émission Sportpanorama, je me suis dit: c'est la personne la plus détendue de la planète. Avec lui, je peux me permettre cette blague. Mais je pensais aussi que ça en resterait là», explique Fabienne Gyr, «et c’est ce qu’on m’a dit aussi lorsque j’ai évoqué cette idée au sein du groupe avec Rainer Maria Salzgeber et les autres. Tout le monde disait: tu peux le faire, de toute façon il n'acceptera pas». Mais à la SRF, on avait visiblement sous-estimé la spontanéité de Franjo von Allmen.

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La présentatrice reconnaît: «C’était mon moment le plus nerveux de l’émission. Je me suis juste dit: Oh mon Dieu!» Son tremblement venait aussi du fait qu’elle n’avait encore jamais fait cela auparavant: «J’ai emprunté la petite machine à mon styliste coiffure et maquillage».

«C'est un peu de sa faute aussi»

La Zougoise n'est pas totalement satisfaite du résultat. D’autant qu’avec le recul, elle aurait bien voulu s’exercer davantage en amont: «Ça a complètement dégénéré. J’ai quand même un peu mauvaise conscience. Je vais aller m’excuser encore une fois auprès de lui. Mais bon: il est aussi un tout petit peu responsable.»

Après l’émission, la présentatrice est consciente d’avoir offert le moment la plus mémorable de la cérémonie des Sports Awards 2026: «Nous sommes toujours à la recherche d’un moment magique pendant une émission, ce qui est souvent impossible parce que tout est minuté de manière très serrée. Mais quand on peut en créer un comme celui-ci, c’est vraiment génial».

Un moment qui restera inoubliable et qu’elle classe, en termes de moments forts de sa carrière de présentatrice, «assez rapidement après la remise du Lifetime Award à Roger Federer».