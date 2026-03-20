Franjo von Allmen en difficulté à Kvitfjell

Marcel W. Perren

Alors que certains skieurs arrivent épuisés au bout de la saison, Marco Odermatt dispose encore de suffisamment de ressources pour enchaîner les séances. Vendredi matin à Kvitfjell, le quintuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde a ainsi ajouté un entraînement de slalom géant avant celui de la descente.

«J’ai senti au départ de la descente que la séance de géant m’avait entamé. Mais cela m’a tout de même fait du bien d’enchaîner quelques virages de géant», explique le Nidwaldien, qui précise dans la foulée «qu’à Wengen, Kitzbühel ou Bormio, il ne serait pas possible de skier en géant avant un entraînement de descente. Mais Kvitfjell ne fait pas partie des tracés les plus exigeants et les plus difficiles.»

Monney solide, von Allmen contrarié

Odermatt boucle l’entraînement de descente au 18e rang, en gardant de la marge, tandis que le champion olympique Franjo von Allmen se classe 21e. Le triple champion olympique 2026 est surtout gêné par des températures bien plus printanières que prévu à Kvitfjell. «La piste est molle et salée, je ne me sens pas du tout à l’aise dans ces conditions. Mais se plaindre ne sert à rien. Je dois trouver une solution pour disposer du bon réglage le jour de la course dans ces conditions particulières.»

Les temps intermédiaires de von Allmen restaient néanmoins solides lors du dernier entraînement. Jusqu’au dernier point de passage, le skieur de l’Oberland bernois figurait parmi les plus rapides, avant de nettement ralentir bien avant l’arrivée. Alexis Monney a lui aussi levé le pied assez tôt. Ce qui n’empêche pas le Fribourgeois de terminer cette répétition générale de la descente finale à la troisième place.