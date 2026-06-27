Christof Innerhofer a officialisé sa relation avec Melanie Gattringer, mannequin autrichienne de 32 ans. Le skieur italien, qui s’apprête à disputer sa 21e saison de Coupe du monde, avait confié en janvier être de nouveau amoureux.

Ramona Bieri

En janvier, Christof Innerhofer avait confié à Blick qu'il était tombé amoureux. Une mannequin autrichienne avait conquis le cœur de l'athlète italien. Il avait toutefois refusé de donner plus de détails, mais avait promis: «Le jour viendra où je publierai le nom et une photo de ma merveilleuse compagne.» Il a tenu parole.

Il y a deux semaines, le champion du monde de super-G 2011 a publié une photo de lui et sa compagne dans sa story Instagram, même si on ne la voit que de dos. C'était son anniversaire. Il lui a souhaité le meilleur, ajoutant: «J’ai hâte de vivre tout ce que l’avenir nous réserve.» Mais on ignorait encore le nom de sa petite amie. Le secret est désormais tombé: elle s’appelle Melanie Gattringer et elle a 32 ans. Cette fois, c’est elle qui a inversé les rôles.

«Tellement heureux de t’avoir»

Le couple a visiblement assisté à un mariage ce week-end. Pour l’occasion, Melanie Gattringer a suivi la «tendance de l’amour». Le principe: filmer discrètement son partenaire à plusieurs reprises, en formant à chaque fois l’une des lettres L, O, V ou E avec sa main. Christof Innerhofer, d’abord perplexe, apparaît rayonnant face à sa compagne. Melanie Gattringer a ensuite partagé la vidéo sur Instagram.

«Quand ta copine a un plan et que tu n’en as aucune idée», a écrit le skieur en story. Avant d’ajouter: «Jusqu’à ce que tu comprennes que c’était une vraie histoire d’amour.» Il n’a pas non plus résisté à l’envie de commenter la vidéo par une déclaration: «Tellement heureux de t’avoir.»

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Melanie Gattringer a commencé sa carrière de mannequin à l’âge de 14 ans. En 2014, elle a été couronnée Miss Mühlviertel, avant de terminer deuxième du concours Miss Haute-Autriche et quatrième de Miss Autriche. Elle a défilé pour des marques de mode, représenté plusieurs enseignes prestigieuses et travaillé comme hôtesse sur la grille de départ du Grand Prix de Formule 1 de Spielberg, en Autriche.

Elle partage désormais sa vie avec un homme qui, lui aussi, aime la vitesse. Et qui n’a pas encore dit son dernier mot. Christof Innerhofer disputera l’hiver prochain sa 21e saison de Coupe du monde. Depuis la retraite du Français Adrien Théaux, il est de loin l’athlète le plus âgé du cirque blanc. La saison dernière, il a prouvé qu’il pouvait encore rivaliser au plus haut niveau, avec trois places dans le top 10.