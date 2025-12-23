Très critiqué par Felix Neureuther, le slalom d’Alta Badia a relancé le débat sur l’attractivité de la piste de la Gran Risa. Interpellée, la FIS défend ses choix et évoque même un slalom nocturne à l’avenir.

Ramona Bieri et Marcel W. Perren

Lors du slalom le plus controversé du calendrier de la Coupe du monde, disputé à Alta Badia (Italie), Loïc Meillard est monté sur la troisième marche du podium. Avant la course, Felix Neureuther avait toutefois vivement critiqué l'épreuve. Le vice-champion du monde 2013 estimait que la Gran Risa «se prête certes parfaitement à l'organisation d'un slalom géant, mais que le terrain ne convient pas du tout à un slalom attractif».

La FIS répond aux critiques

La Fédération internationale de ski (FIS) a pris note de ces remarques et a réagi par une prise de position écrite, en réponse à un article de Blick. Concernant la piste, la FIS affirme que celle-ci a été nettement améliorée ces dernières années. La partie inférieure du tracé, autrefois très plate, a été retravaillée et présente désormais «un profil nettement modifié, offrant davantage de variété et d'exigences sportives».

Le départ, situé dans la partie centrale de l'escarpement, constitue par ailleurs «une section clairement sélective». Le reste du parcours conserve en revanche «un caractère plutôt accessible».

Dans le même temps, la FIS rappelle que «tous les parcours de slalom ne peuvent et ne doivent pas être extrêmement exigeants de bout en bout». Le fait que chaque piste possède son propre caractère garantit une diversité considérée comme «un élément essentiel de la Coupe du monde».

Un projet à court terme pour un slalom nocturne

Felix Neureuther ne s'est pas contenté de critiquer le tracé, mais également le moment choisi pour la course. Programmée un lundi avant Noël, l'épreuve se dispute en journée, à un moment où de nombreux fans travaillent et ne peuvent pas la suivre en direct.

Selon la FIS, Alta Badia ne compte toutefois pas s'en tenir au statu quo. «Un projet à court terme prévoit l'organisation d'un slalom nocturne, qui donnerait une nouvelle dimension sportive et médiatique à l'événement», explique l'instance.

Une course maintenue pour des raisons économiques

Malgré les critiques, le slalom d'Alta Badia est maintenu. Pour garantir une certaine équité entre les épreuves de vitesse et les disciplines techniques, Felix Neureuther avait suggéré de supprimer le slalom sans le remplacer. Une option écartée pour des raisons financières.

«L'organisation d'une seule épreuve de Coupe du monde ne suffit plus aujourd'hui à couvrir les frais d'infrastructure, de sécurité et d'organisation», justifie la FIS. En termes de coûts, une ou deux courses ne font guère de différence. En revanche, les recettes, notamment celles issues des droits TV, ne permettent «un équilibre financier que dans le cadre d'un double programme».

Madonna di Campiglio (Italie) fait figure d'exception, puisqu'elle peut se permettre d'organiser une seule course grâce à un important soutien financier régional.

Felix Neureuther campe sur ses positions

Après la réaction de la FIS, Blick a sollicité Felix Neureuther pour obtenir une réaction. L'ancien skieur allemand maintient sa position. «Je ne pense pas que la FIS ait réellement modifié la piste», affirme-t-il. «Elle était exactement de la même longueur que l'année dernière».

Un constat appuyé par les chiffres: le vainqueur Atle Lie McGrath n'a été que neuf dixièmes plus rapide cette année que Timon Haugan, vainqueur de l'édition précédente.