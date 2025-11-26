Dès jeudi, le cirque blanc s'arrête à Copper Mountain pour quatre courses dont Marco Odermatt et Mikaela Shiffrin sont les grands favoris. En ce début de saison, le Nidwaldien veut faire le plein de confiance en vue des JO 2026.

Mikaela Shiffrin est originaire de Vail, à quelques kilomètres seulement de Copper Mountain. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Vingt-quatre ans après, la station du Colorado Copper Mountain retrouve à partir de jeudi la Coupe du monde de ski, où la star locale Mikaela Shiffrin et le génie helvétique Marco Odermatt sont attendus pour briller.

Traditionnellement, c'est à Killington qu'a lieu l'étape de Coupe du monde lors du week-end de Thanksgiving mais la station du Vermont, en pleins travaux pour rénover sa télécabine principale, n'était pas en mesure d'accueillir la compétition cette année. C'est donc à Copper Mountain qu'elle a été attribuée.

« Je vais pouvoir dormir dans mon propre lit et mes proches vont pouvoir venir Mikaela Shiffrin »

Quatre courses au programme

Cette dernière, prisée des skieurs de vitesse qui s'y entraînent en début d'hiver, n'a accueilli que trois fois des Coupes du monde de ski (1976, 1999, 2001), à chaque fois pour remplacer des sites où les conditions météo n'étaient finalement pas au rendez-vous.

Ironie du sort, les conditions n'y sont pas optimales cette année avec le froid qui tarde à s'installer, ne facilitant pas la préparation des athlètes. Quatre courses sont malgré tout au programme, avec un super-G masculin jeudi pour ouvrir la saison de vitesse, un géant masculin vendredi, un géant féminin samedi et un slalom féminin dimanche.

«Odi» en favori

Quadruple vainqueur du gros globe de cristal, Marco Odermatt est le favori pour les deux courses masculines au programme: le super-G jeudi, qui ouvre la saison de la vitesse, et le géant vendredi. Le Nidwaldien domine les deux disciplines, il détient les quatre derniers globes du géant et les trois derniers du super-G, discipline dont il est également champion du monde en titre.

Odermatt, qui veut mettre davantage l'accent sur la vitesse cet hiver, a parfaitement lancé sa saison en remportant le géant d'ouverture à Sölden (Autriche) fin octobre. A deux mois et demi des Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février), «Odi» veut marquer les esprits dès le début de l'hiver: «Je dois être performant dès le début de la saison pour arriver en forme et en confiance (aux JO), pour prendre des risques, car aux JO seules les médailles comptent», a déclaré le mois dernier Marco Odermatt, qui vise un triplé (géant, super-G, descente) en Italie en février.

Shiffrin à domicile

Mikaela Shiffrin fait office d'immense tête d'affiche. La reine du ski aux 103 victoires en Coupe du monde (record absolu) est originaire de Vail, à quelques kilomètres seulement de Copper Mountain. «C'est génial de voir que Copper est une vraie étape de la Coupe du monde, et pour moi c'est encore mieux car c'est tout près de chez moi, je vais pouvoir dormir dans mon propre lit et mes proches vont pouvoir venir», racontait-elle il y a quelques mois dans un journal local.

Pleinement remise de sa blessure à l'abdomen qui l'avait handicapée la saison dernière, Shiffrin débarque à «Copper» après un début de saison retentissant marqué par ses deux victoires écrasantes lors des slaloms de Levi (Finlande) et de Gurgl (Autriche). Elle a l'occasion samedi et dimanche de remporter ses 104e et 105e succès en Coupe du monde de ski.

Kilde de retour?

Le super-G de Copper Mountain pourrait également marquer le retour en Coupe du monde, après près de deux ans d'absence, du Norvégien Aleksander Aamodt Kilde. No 2 mondial en 2022 et en 2023, Kilde avait chuté lourdement lors de la descente de Wengen (Suisse) en janvier 2024, avant que son retour sur les pistes soit longuement retardé en raison de graves infections.

Remis sur pieds, il a indiqué lundi qu'il déciderait seulement mercredi soir de prendre ou non le départ du super-G jeudi matin. «Je me sens assez confiant mais c'est encore trop tôt pour savoir si je pourrai débuter dès jeudi. J'ai besoin de voir comment se passent les prochains jours», a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse.