Par deux fois, Marco Odermatt a réussi de spectaculaires rattrapages à Schladming, mais pas cette fois. Le Nidwaldien échoue au pied du podium, tandis que Loïc Meillard s'impose lors du slalom géant nocturne.

Une bourde de Marco Odermatt et un show de Loïc Meillard à Schladming

Ramona Bieri

«C'était un combat», a déclaré Loïc Meillard à la SRF après le slalom géant nocturne de Schladming (Autriche). Un combat qu'il a remporté avec autorité. Sur la piste glacée et dure comme du bois de la Planai, le Valaisan a relégué ses concurrents loin derrière lui lors de la deuxième manche. Il s'impose nettement devant Lucas Braathen et le jeune Français Alban Elezi Cannaferina.

Un succès particulier pour Loïc Meillard, qui s'impose sur une piste marquante dans sa carrière. Il y a trois ans, c'est déjà à Schladming qu'il avait fêté sa première victoire en slalom géant.

«C'était encore un peu la merde»

À l'époque, Marco Odermatt n'avait pas pris le départ en raison d'une contusion au ménisque. Le Nidwaldien avait ensuite dû réaliser deux impressionnantes remontées, passant une fois de la 11e à la 1re place, puis de la 12e à la 3e. Et cette fois-ci? Il a mieux négocié la première manche, qu'il a terminée au 7e rang. Mais sa tentative de remontée s'est arrêtée au pied du podium, à la 4e place. Pas de troisième happy end à Schladming.

«C'était encore un peu la merde», résume-t-il avec franchise. «Mais je suis très content». Dès la troisième porte, Marco Odermatt a dû se sauver de manière acrobatique. «L'année dernière, j'avais eu un peu de chance, mais pas aux Championnats du monde. Cette fois, je termine quatrième et j'espère garder mon énergie pour les Jeux olympiques», conclut-il avec un sourire.

Les autres Suisses n'ont pas brillé. Luca Aerni, Thomas Tumler et Sandro Zurbrügg ont été éliminés dès la première manche, tandis que Fadri Janutin a manqué la qualification pour la manche décisive à un dixième de seconde près.

Caviezel fait son retour

Gino Caviezela, lui, concédé près de quatre secondes et demie au leader de mi-parcours Lucas Braathen. Un résultat secondaire pour le Grison, qui effectuait son retour à la compétition 13 mois après sa grave chute lors du super-G de Bormio (Italie). «Je n'ai pas choisi la course la plus facile», explique-t-il à la SRF. «Je skie clairement mieux que ce que j'ai montré». Mais l'essentiel est ailleurs: «Je suis heureux d'être de retour. Cela a fait du bien au cœur».

Gino Caviezel ne prendra toutefois plus le départ cet hiver. En cas de nouvelle course, il perdrait son statut de blessé et risquerait une forte rechute dans la liste de départ.

Dès mercredi, Loïc Meillard sera à nouveau en lice, cette fois en slalom. Peut-il rééditer une telle performance? «Ce serait bien», sourit-il. «Mais d'abord, je dois bien me reposer».