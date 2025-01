Cyprien Sarrazin progresse et communique, selon ses coéquipiers. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

«Il est conscient, il est souriant, il communique et il regarde déjà le ski», a raconté Blaise Giezendanner à la veille du super-G de Coupe du monde de Wengen, que Sarrazin avait remporté l'an dernier, avant la mythique descente du Lauberhorn samedi.

Nils Allègre voulait de son côté «aller voir Cyprien le week-end dernier» en rééducation à Lyon, sans que ce soit encore possible. «Mais mardi en me réveillant de la sieste, j'ai eu la bonne surprise d'avoir un message de +Cyp+ me demandant de l'appeler, ce que j'ai fait aussitôt. Il progresse, il fait un pas en avant chaque jour, ça nous allège le coeur. On pense tous à lui», a confié son coéquipier.

Matthieu Bailet a lui reçu «un petit message vocal» dans lequel le skieur de Dévoluy se montrait «content des avancées» et «positif». «Après, dire que les choses vont bien ou pas, ce n'est pas à moi de le dire, je ne suis pas médecin, mais en tant que pote et collègue de groupe, ça m'a fait plaisir d'avoir de ses nouvelles», a ajouté Bailet.

Vendredi dernier, le médecin de l'équipe de France de ski avait indiqué que «face à l'évolution favorable de son état», Cyprien Sarrazin avait quitté le service neurologique du Médipole de Lyon pour être transféré «en service de rééducation au centre Henry Gabrielle» dans la même ville.

Mais la convalescence s'annonce longue pour le no 2 mondial de descente la saison dernière: après sa violente chute le 27 décembre, il a souffert d'un «hématome intracrânien aigu», et son crâne a dû être percé d'un «trou de trépan» pour drainer le sang, selon la même source.

«On parle en mois, on n'est pas du tout sur une récupération en semaines», avait prévenu Stéphane Bulle début janvier, confirmant que la saison du Haut-Alpin de 30 ans était terminée.

«On va commencer à lui permettre de faire des choses que tout le monde fait, à savoir s'asseoir, manger, se mettre debout», avait-il ajouté, expliquant que l'objectif était de permettre à Sarrazin de reprendre sa carrière, mais sans garantie après une telle blessure.