Les stars du slalom autrichien sont en crise

1/10 Les Autrichiens - comme ici Manuel Feller - n'ont pas encore trouvé leur rythme de croisière en slalom cette saison. Photo: keystone-sda.ch

Ramona Bieri

La France, la Norvège, la Suisse, la Suède, la Bulgarie et la Croatie: toutes ces nations ont déjà ce que les skieurs masculins autrichiens attendent encore cet hiver – au moins un podium en slalom. Pourtant, la saison dernière, les Autrichiens dominaient la discipline. Sur dix slaloms, ils ont remporté cinq victoires, Manuel Feller à quatre reprises et Marco Schwarz une fois, totalisant neuf podiums. À Gurgl (Autriche), ils avaient même réalisé un triplé historique.

Mais cette saison, ils se présentent à Adelboden (BE) sans aucun podium en slalom. Une situation due, entre autres, aux contre-performances de Manuel Feller (32 ans), le leader de l'équipe. Il a été éliminé une fois lors de la première manche et deux fois lors de la deuxième, notamment à Madonna di Campiglio (Italie), où il était pourtant en bonne voie pour battre le meilleur temps du futur vainqueur, Albert Popov. Avec une quatrième place à Val d’Isère (France), Feller reste néanmoins l’Autrichien le plus proche du podium en slalom cet hiver.

«Une claque pour moi»

«Une course formidable pour notre sport, mais une fois de plus une claque pour moi et mes coéquipiers», a écrit Feller sur Instagram après le slalom nocturne de Madonna di Campiglio. Fabio Gstrein (27 ans), dixième, a été le meilleur autrichien lors de cette épreuve.

La prochaine étape pour les spécialistes du slalom est le classique du Chuenisbärgli. «Le combat n’est pas terminé. Nous allons essayer de riposter le week-end prochain», promet Feller.

Adelboden, un terrain de jeu favorable

Depuis 2000, ce n’est que la troisième fois que les Autrichiens se rendent à Adelboden sans avoir décroché de podiums en slalom (les précédents cas étaient en 2020 et 2022). Mais à chaque fois, le sort avait été conjuré dans l’Oberland bernois. Il y a cinq ans, Marco Schwarz (29 ans) s’était classé troisième, et il y a trois ans, Johannes Strolz (32 ans) et Manuel Feller avaient signé un doublé mémorable.

De manière générale, la course bernoise réussit bien aux Autrichiens. En 22 slaloms depuis 2000, seulement deux éditions (2002 et 2023) se sont conclues sans un Autrichien sur le podium. Ils ont également remporté 11 victoires sur cette période, la plus récente remontant à l’an dernier. Manuel Feller s’était imposé, tandis que Dominik Raschner (30 ans) s’était hissé sur la troisième marche du podium.

Rendez-vous samedi pour voir si les Autrichiens peuvent renouer avec le succès sur cette piste légendaire.