Mathias Germann

Wendy Holdener (31 ans)

En décembre 2023, l'as du slalom féminin suisse a subi une fracture de la cheville gauche lors d'une violente chute à l'entraînement. Deux mois plus tard, elle est revenue sur les skis, mais a interrompu sa saison pour obtenir le statut de blessée. Holdener a maintenant repris l'entraînement entre les piquets et l'ex-entraîneur d'Henrik Kristoffersen, Jörg Rothen, s'occupe principalement d'elle.

Début septembre, ils s'envoleront pour 20 jours en camp d'entraînement avec le reste de l'équipe suisse à Ushuaia. Particularité: l'hiver prochain sera le premier lors duquel son frère Kevin ne sera pas à ses côtés puisqu'il a perdu son combat contre le cancer fin février.

Corinne Suter (29 ans)

La Schwytzoise fêtera son 30e anniversaire le 28 septembre. Corinne Sutter ne pense toutefois pas encore à arrêter, loin de là. Actuellement, elle s'entraîne en Suisse et a déjà recommencé à skier en Valais. Après sa déchirure du ligament croisé en février, la reprise se fait en douceur, le genou gauche doit se réadapter progressivement aux sollicitations. On ne sait pas encore si elle sera au départ de la première course de vitesse le 14 décembre à Beaver Creek (USA) ou non. Mais Suter est sur la bonne voie.

Aline Danioth (26 ans)

En mars 2023, l'Uranaise s'est déchiré le ligament croisé pour la quatrième fois à seulement 24 ans. Aujourd'hui, Danioth en a 26 et est bien décidée à repartir à l'assaut de la Coupe du monde. La skieuse a laissé à son corps beaucoup de temps pour se rétablir et dernièrement, elle s'est entraînée avec ses coéquipières dans la halle de ski de Hambourg-Wittenburg, avant de partir bientôt pour l'Argentine. Elle a également pris un nouvel élan en changeant de marque de skis, quittant Stöckli pour revenir chez Head.

Joana Hählen (32 ans)

La Bernoise s'est blessée comme beaucoup d'autres lors d'un week-end très compliqué à Cortina. Ou alors son ligament croisé droit était-il déjà déchiré avant? On ne peut pas en être sûr. Quoi qu'il en soit, Hählen a décidé de ne pas se faire opérer, comme elle l'avait déjà fait auparavant. Lors de la finale de la Coupe du monde à Saalbach, elle était à nouveau apte à skier, mais a cependant renoncé à prendre le départ. Depuis, elle a pu progressivement augmenter sa charge de travail et elle doit maintenant reprendre confiance en elle. La Bernoise est actuellement en camp d'entraînement en Argentine.

Nicole Good (26 ans)

Good a lourdement chuté lors du championnat suisse de super-G. Manche qui était par ailleurs la dernière de sa saison. Après avoir perdu l'équilibre et être tombée, elle a subi une commotion cérébrale et plusieurs fractures au visage. Mais la spécialiste du slalom s'est depuis complètement remise et peut suivre un programme d'entraînement complet. Sauf imprévu, elle sera au départ de la première course à Levi (16 novembre).

Jasmine Flury (30 ans)

La championne du monde de descente s'est blessée à Crans-Montana à la mi-février, mais sans chute, ni quoi que ce soit d'autre. A l'arrivée, Flury a remarqué que quelque chose n'allait pas dans son genou droit. «À l'hôtel, j'ai remarqué qu'il était notamment presque impossible de monter les escaliers», explique-t-elle. Une IRM a révélé qu'une partie du cartilage du genou s'était cassée.

Des mois se sont écoulés depuis et la Grisonne fait de plus en plus de progrès. Un retour sur la neige serait toutefois encore prématuré. «Les championnats du monde de Saalbach en février me motivent», dit-elle. Même si elle ne devait commencer sa saison que tardivement, en tant que tenante du titre, la Grisonne aurait son billet pour les CM de descente en poche.