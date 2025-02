Lara Gut-Behrami: «L'essentiel est que je sois en bonne santé»

Plus de peur que de mal pour Lara Gut-Behrami. Photo: Sven Thomann

Encore une fois, la frustration l’emporte sur la joie pour les Suissesses. Après la déception du super-G, elles repartent bredouilles en descente lors des Championnats du monde de Saalbach (Autriche).

La descente se termine de manière particulièrement amère pour Lara Gut-Behrami (33 ans). Encore la plus rapide sur le haut, elle disparaît soudainement du radar des caméras de télévision pendant la course. Victime d’une chute, elle est éliminée. «Je vais bien», rassure-t-elle dans une interview à la SRF. Elle ne sait pas exactement ce qui s’est passé, mais l’essentiel est «que je sois en bonne santé». Elle rappelle d’ailleurs à quel point tout peut basculer rapidement, évoquant l’Autrichienne Ricarda Haaser, victime d’une rupture du ligament croisé lors du super-G.

Un pas dans la bonne direction pour Suter

Gut-Behrami parle d’un «sentiment étrange». Alors que tout semblait facile lors du premier entraînement, la neige est devenue plus glissante et difficile à appréhender. Des conditions que la Tessinoise n’a pas réussi à maîtriser. «J’ai essayé de faire de mon mieux, mais je n’y suis pas parvenue», résume-t-elle. Après cinq jours intenses, elle estime que le plus important est désormais de récupérer. «J’ai maintenant le temps de me remettre en route et j’essaierai ensuite d’attaquer à nouveau», confie-t-elle en se projetant vers le slalom géant de jeudi.

De son côté, bien que Corinne Suter (30 ans) manque le podium en descente après trois Championnats du monde consécutifs avec une médaille (argent en 2019, or en 2021, bronze en 2023), elle se dit globalement satisfaite. «C’est un pas dans la bonne direction», affirme-t-elle. Cette saison, la Schwytzoise revient d’une rupture des ligaments croisés.

Déception pour Priska Ming-Nufer

«Ce que j’avais prévu, j’ai pu le réaliser. Je sais que ce n’est pas encore suffisant pour jouer devant, mais c’est encourageant.» Elle reconnaît cependant que le rythme élevé et les mouvements de terrain lui posent encore quelques difficultés. Quant à une éventuelle participation au combiné par équipes mardi, elle n’a pas encore tranché. «Je vais en discuter avec les entraîneurs», précise-t-elle.

Priska Ming-Nufer (32 ans), qui avait décroché la dernière place de départ suisse en gagnant son duel avec Michelle Gisin (31 ans), repart, elle aussi, déçue. Dès le haut du parcours, elle a éprouvé des difficultés, son ski s’accrochant à plusieurs reprises, l’empêchant de suivre la ligne idéale. «Ce n’était tout simplement pas possible aujourd’hui», admet-elle avec lucidité.