Corinne Suter est la femme des grands événements: L'or aux Mondiaux (cinq médailles en dix courses!) et l'or aux Jeux olympiques! Mais comment fonctionne l'as suisse de la vitesse? Elle nous parle de sa vie sur et en dehors des pistes.

1/13 Corinne Suter se concentre entièrement sur les Championnats du monde. Photo: Sven Thomann

Mathias Germann

Pour Michelle Gisin, c'est clair: «Corinne Suter est ma favorite pour l'or!» Le bilan de la Schwytzoise aux Mondiaux est impressionnant: elle a remporté cinq médailles en dix courses et a été sacrée championne du monde de descente en 2021. De quoi croire à un triomphe ce samedi à Saalbach (Autriche)? Dans l'interview qu'elle accorde à Blick, elle parle de son retour après une rupture des ligaments croisés, d'Arnold Schwarzenegger, de rencontres animalières effrayantes et explique pourquoi elle veut un jour construire une cabane de jardin.

Pour Michelle Gisin (à gauche), Corinne Suter (à droite) est la favorite pour l'or. Photo: Sven Thomann

Corinne Suter, vous êtes championne olympique, championne du monde et vous avez gagné les deux globes de vitesse. Qu'est-ce qui vous motive encore?

Corinne Suter: Le plaisir du sport, encore et toujours. Pendant les mois qui ont suivi ma grave blessure au genou, j'ai réalisé à quel point le ski me manquait, voire m'était nécessaire.

Avez-vous plus faim qu'avant?

Oui, sans aucun doute. Je ne peux pas vivre sans skier, du moins pas pour le moment. Mes succès du passé sont beaux, mais ils sont oubliés.

Ce n'est pas vrai.

Beaucoup de gens me voient différemment - on s'adresse davantage à moi. Mais pour moi, personnellement, peu de choses changent. Dès le lendemain d'une victoire, je regarde à nouveau vers l'avant. Je ne suis pas une personne différente parce que j'ai gagné une médaille d'or.

Enfant, vous vouliez toujours obtenir un six à l'école. Le perfectionnisme vous accompagne-t-il encore aujourd'hui?

Cette quête de la perfection peut être très utile, mais elle peut aussi être mon plus grand adversaire.

Pourquoi?

À un moment donné, on peut se perdre dans l'obsession du détail et étudier des choses qui ne sont pas pertinentes. Je dois donc aussi apprendre à lâcher prise de temps en temps. Mon ami Angelo m'aide beaucoup. Il me demande parfois: «Pourquoi tu te prends la tête avec des détails?»

Après une course, voyez-vous plutôt les mauvais côtés que les bons?

J'ai tendance à être très critique envers moi-même. A l'arrivée, je réfléchis assez rapidement à ce que j'aurais pu faire mieux. Le fait de savoir que d'autres font aussi des erreurs m'a un peu aidée.

Après sa rupture des ligaments croisés en 2017, Lara Gut-Behrami a déclaré que son corps avait dit stop. Autrement dit: la blessure n'était pas un hasard. Comment cela s'est-il passé pour vous?

J'ai aussi le sentiment d'avoir eu besoin d'une telle pause. La saison n'avait pas été facile jusqu'à ce jour-là à Cortina. Et honnêtement, je n'avais pas un bon sentiment au départ de la course...

Pourtant, vous êtes partie.

Aujourd'hui, je ne le ferais plus.

Contrairement à beaucoup d'autres professionnels, vous n'êtes pas issu d'une famille de skieurs. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose?

J'ai beaucoup de chance que personne ne m'ait jamais mis la pression. Mes parents ne m'ont jamais poussée à aller à l'école de sport ou à devenir skieuse. Tout s'est fait de ma propre initiative, avec l'aide de ma famille.

Êtes-vous addict à l'adrénaline?

Addict est un mot fort.

Vous dévalez les montagnes à 130 km/h, vous avez déjà fait du bungee et du parachutisme.

J'espère qu'avec l'âge, je serai plus calme (rires). Ma devise est la suivante: tout arrive pour une raison. Un jour, d'autres portes s'ouvriront et je n'aurai plus besoin de cette adrénaline sous la même forme.

Il y a cinq ans, en Thaïlande, vous auriez pu vous passer d'un moment de choc...

Mon ami Angelo et moi avons suivi un cours de plongée, puis nous sommes allés à la mer. Je n'ai pas réfléchi quand j'ai vu un baliste juste devant moi - j'ai été assez effrayée!

Depuis, vous ne faites que du snorkeling...

Mais j'aimerais bien refaire de la plongée. Et voir par exemple un squale, peut-être dans une cage.

En 2023, vous avez également fait une rencontre animale au Sri Lanka. Avec votre animal préféré, n'est-ce pas?

C'était notre dernier safari, et j'ai dit au chauffeur: «Nous ne rentrerons pas tant que je n'aurai pas vu un léopard - même s'il faut dix heures pour cela». Tout le monde s'est moqué de moi et de ma réflexion de touriste basique (rires). Sur le chemin du retour, c'est arrivé - le léopard était dans un arbre et en est descendu juste à ce moment-là. Sous le coup de l'émotion, je n'ai filmé que le sol (rires).

Le Sri Lanka est également célèbre pour ses currys.

Un de mes plats préférés! Et volontiers très épicé.

En mangeriez-vous aussi avant le départ de la Coupe du monde, si l'hôtel vous le proposait ?

Bien sûr que oui. J'ai déjà mangé de la fondue la veille de la course. Je ne suis pas aussi stricte.

Est-ce que cela vaut aussi pour le matin?

Les jours de course, je n'arrive pas à manger beaucoup. C'est pourquoi j'emporte toujours mon propre muesli, qui est très nourrissant. Il contient des flocons d'avoine, des noix et des fruits et me rassasie jusqu'à midi.

Cet été, vous étiez à Paris pour la finale olympique de tennis.

J'ai eu la chair de poule pendant trois heures. L'ambiance était tellement dingue, tout simplement géniale. A la télévision, ça ne passe pas comme ça. C'était génial.

Quel est le rôle des fans dans le ski?

Quand on entre dans un stade d'arrivée et qu'on les entend et les voit, c'est merveilleux. Mais au départ, je suis seule - c'est très différent en ski et un peu dommage. Contrairement à d'autres sports, on ne peut pas vraiment absorber l'énergie des gens.

Vous avez la réputation d'être extrêmement forte physiquement - dans quelle mesure cela vous a-t-il aidé pendant la rééducation l'été dernier?

Je me muscle rapidement, c'est probablement dans mes gènes. Et j'en suis très heureuse, car au final, mes muscles protègent les tendons et les cartilages.

Vous admirez Arnold Schwarzenegger.

Il a toujours été mon modèle. La dernière fois que j'ai espéré le voir, c'était à Beaver Creek. Il a, je crois, un appartement là-bas. Malheureusement, je ne l'ai pas rencontré.

Qu'est-ce qui vous fascine chez lui?

Il a toujours cru en son rêve et a réussi à grimper les échelons malgré des conditions défavorables - il est devenu Mister Univers, acteur à Hollywood et gouverneur de Californie. Et tout cela en tant qu'Autrichien issu d'un petit village. De telles histoires m'inspirent.

Faites-vous le lien avec votre parcours de vie?

Quand je vois le matériel et le soutien dont bénéficient certains jeunes skieurs, je me dis que si cela avait été mon cas... Mais en même temps, je ne sais pas si j'aurais appris à m'accrocher et à me battre comme je le fais maintenant. Comme Arnold Schwarzenegger, je n'ai pas tout reçu à la naissance.

Vous avez également lu la biographie de Mike Tyson.

J'aime ce genre d'histoires. Mike Tyson s'est toujours relevé - malgré toutes les erreurs qu'il a commises - et a finalement réussi à avoir du succès dans son sport.

Carlo Janka, Aksel Svindal, Anna Veith et Lindsey Vonn ont également publié des biographies.

Je les ai toutes lues (rires)!

Comment s'appellerait votre autobiographie un jour?

(Elle réfléchit longuement.) Peut-être que le mot «rêve» serait dans le titre. Car je pense qu'il ne faut jamais cesser de rêver. Après Cortina, j'ai reçu de nombreux messages via les réseaux sociaux de jeunes gens qui écrivaient que mon parcours leur donnerait beaucoup de courage. Cela m'a fait réfléchir et cela signifie beaucoup pour moi.

Avez-vous du talent avec un marteau et une perceuse à la main?

Pourquoi me demandez-vous ça?

Nous avons appris que vous aimeriez construire un abri de jardin pour y exposer vos médailles, coupes et dossards.

Ce serait super si cela pouvait se faire un jour. Enfant déjà, j'accrochais toutes les médailles dans ma chambre. Un jour, elles ont été mises dans des boîtes et depuis, elles sont au grenier. C'est tout simplement dommage. C'est alors que j'ai eu l'idée de construire une petite maison. Angelo pourrait y regarder tranquillement le sport à la télévision avec ses copains - il trouverait ça super aussi (rires).

Lindsey Vonn n'est pas seulement votre amie, elle a aussi fait un retour en force à 40 ans. Pourriez-vous vous imaginer faire encore de la compétition à cet âge?

Non. Le ski, c'est bien, mais ça demande beaucoup d'énergie.

Trop pour une si longue carrière?

Je ne pourrais jamais me contenter de participer - ce ne serait pas moi. C'est pourquoi je préfère tout faire de manière intensive, mais en contrepartie, je m'arrêterai probablement un peu plus tôt.

Avez-vous peur de tomber dans un trou?

Non. Comme je l'ai dit, je suis souvent un peu négative dans le sport, parce que je veux toujours être meilleure. Mais dans le reste de ma vie, je suis une personne très positive - ce qui me serait certainement utile après ma carrière. Ce qui est sûr, c'est que je ne resterai jamais les bras croisés, j'ai besoin d'objectifs à poursuivre.