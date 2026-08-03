Écarté par la Fédération italienne de ski au printemps, Peter Fill pensait son aventure terminée. Quelques semaines plus tard, l'ancien champion est pourtant de retour... à un poste encore plus prestigieux. Il raconte les coulisses de ce surprenant revirement.

Manuela Bigler

Fin mai, la Fédération italienne de ski (FISI) avait créé la surprise en dévoilant les cadres pour la saison à venir. Parmi les grands absents figurait Peter Fill, entraîneur en chef du groupe de géant de la Coupe du monde depuis quatre ans.

Tout semblait alors indiquer que l'ancien skieur, désormais âgé de 43 ans, avait été écarté par la fédération. Lui-même s'était dit surpris de ne pas avoir été reconduit, alors que des discussions concrètes avaient eu lieu au sujet de son avenir. Selon ses dires, aucune explication ne lui avait été fournie.

«Tout était déjà réglé»

Mais le dossier a connu un incroyable rebondissement. Peter Fill fait finalement son retour au sein du staff italien, cette fois à la tête du groupe de vitesse. Comme le rapporte le média sud-tyrolien SportNews.bz, l'ancien vice-champion du monde de super-G est réapparu lors des premiers entraînements.

«Comme je l'avais déjà dit à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi je ne figurais plus parmi les entraîneurs de l'équipe nationale. Tout était pourtant déjà réglé», explique-t-il.

L'ancien champion avait en effet accepté de quitter le groupe du slalom géant pour rejoindre celui de la descente, un changement qu'il souhaitait lui-même. Pourquoi son nom avait-il malgré tout disparu de la liste? «Certaines choses n'auraient pas plu» au président de la FISI, Flavio Roda (77 ans), avance Peter Fill. «Mais plusieurs collègues ont insisté pour que je reste. Finalement, je suis revenu dans le staff assez rapidement», raconte-t-il.

Créer une relation de confiance

Double vainqueur du globe de cristal de la descente et premier Italien à avoir remporté ce trophée en 2015/16, Peter Fill retrouve donc la discipline reine après quatre saisons passées auprès des spécialistes du géant.

«Pour moi, ce n'est pas un grand changement. Je connais déjà la plupart des athlètes. Avec certains, j'ai même couru», sourit-il. Il encadrera notamment Christof Innerhofer, Mattia Casse, Florian Schieder et Giovanni Franzoni.

Sa priorité sera avant tout d'instaurer une relation de confiance avec ses skieurs. «Un descendeur doit pouvoir faire confiance à son entraîneur les yeux fermés. Si je lui dis qu'il peut attaquer à fond dans un passage, il doit être convaincu que c'est la bonne décision», explique le Sud-Tyrolien.

Peter Fill ne sera pas le seul ancien champion à intégrer le staff. À partir du mois d'octobre, Patrick Staudacher, champion du monde de super-G en 2007, viendra également renforcer l'encadrement des descendeurs. Lui non plus ne figurait pas dans les listes publiées par la fédération au printemps. L'Italie pourra donc compter sur deux anciennes gloires de la vitesse pour préparer la saison olympique.



