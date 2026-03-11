DE
FR

Pas encore rétablie
Fanny Smith doit déclarer forfait pour les épreuves de Montafon

Blessée fin février lors des épreuves de Kopaonik, Fanny Smith n'est pas encore rétablie. La Vaudoise, triple médaillée olympique, doit déclarer forfait pour la manche de Coupe du monde de Montafon.
Publié: il y a 10 minutes
1/2
Fanny Smith se sent mieux mais pas suffisamment pour se rendre en Autriche.
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Fanny Smith renonce à disputer la manche de Coupe du monde de Montafon, dont la phase finale est prévue jeudi. La Vaudoise n'a pas pu se préparer de manière optimale après sa chute de Kopaonik, a expliqué Swiss-Ski mercredi.

La triple médaillée olympique (argent en 2026, bronze en 2018 et 2022), qui avait lourdement chuté au passage d'une bosse en finale de la deuxième épreuve organisée à la fin février à Kopaonik en Serbie, a eu besoin de temps pour récupérer. Mais elle se sent bien, a souligné Swiss-Ski.

Fanny Smith pointe au 4e rang de la Coupe du monde avec 441 points. Elle n'a plus aucune chance de déloger la leader Sandra Näslund (868 unités au compteur) alors que cinq épreuves restent au programme. Les dernières courses de la saison sont prévues à Craigleith au Canada (21-22 mars) puis à Galliväre en Suède (28-29 mars).

A lire aussi
Saskja Lack 3e, Fanny Smith chute lourdement
Inquiétude pour la skieuse
Saskja Lack 3e, Fanny Smith chute lourdement
Fanny Smith: «Cette médaille d'argent vaut de l'or»
JO 2026
Vice-championne olympique
Fanny Smith: «Cette médaille d'argent vaut de l'or»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus