Fanny Smith: «Cette médaille d'argent vaut de l'or»

Que d'émotions pour Fanny Smith après sa médaille d'argent en ski-cross! La Vaudoise a pleuré à plusieurs reprises après l'un des plus beaux accomplissements de sa carrière.

Matthias Davet Journaliste Blick

Les larmes sont les mêmes. Que ce soit sur le podium, lors d'une première interview juste quelques minutes après avoir récolté sa médaille ou, trois heures après la finale pleine de suspens. Fanny Smith a vraiment de la peine à cacher son émotion. Il faut dire que, contrairement à ses deux autres breloques olympiques récoltées en ski-cross, la Vaudoise a pu fêter avec ses proches.

Il y a huit ans, à PyeongChang, la distance n'avait pas permis à son fan's club de faire le déplacement jusqu'en Corée du Sud et de jubiler pour la médaille de bronze. En Chine en 2022, le Covid avait gâché la fête, tout comme une disqualification sur le coup. Finalement, Fanny Smith avait pu récupérer la troisième place.

Ce vendredi, à Livigno, l'occasion était belle de décrocher une troisième médaille et de devenir la femme la plus décorée dans son sport aux JO. Mais les attentes étaient aussi là pour sa famille et ses supporters. «C'était une pression générale, a confié la ski-crosseuse. Il y a tellement de personnes qui se sont déplacées pour moi… Même mon manager depuis l'Angleterre ou un ami des États-Unis.»

«Une journée compliquée»

Fanny Smith n'a pas déçu! D'une incroyable maîtrise durant toute la journée, la Suissesse a gardé son calme durant la finale, pour franchir la ligne en deuxième position. Frustrée une demi-seconde, elle a rapidement laissé éclater sa joie. Car cette saison, rien n'a été simple pour la skieuse de Villars-sur-Ollon (VD). Blessée l'été passé, elle a dû faire l'impasse sur certaines épreuves de Coupe du monde. La médaille était donc tout, sauf acquise.

En franchissant la ligne quelques centimètres après Daniela Maier, elle a réussi l'un des plus beaux coups de sa carrière. «Ça a été une journée vraiment compliquée, surtout mentalement, souffle-t-elle. Cette médaille représente beaucoup. C'est une fierté d'être toujours là, avec une telle constance.» Et peu importe si ce n'était pas le titre au bout: «Cette médaille d'argent vaut autant que l'or», lâchait-t-elle devant l'hôtel suisse de Livigno.

Les émotions sont intenses

Passée par tous les états d'âme, Fanny Smith a eu de la peine à retenir ses émotions lorsqu'elle parlait de ce tourbillon. La voix s'est coupée, les larmes sont apparues au bord de ses yeux. «C'est exceptionnel de voir mes parents et ma sœur être là… C'est tellement d'émotions de les voir tous ensemble ici.» La Vaudoise n'en peut plus et doit s'essuyer le visage.

Même trois heures plus tard, les émotions sont les mêmes. «Ça va prendre une petite journée pour réaliser, mais c'est extraordinaire de vivre ça avec mes proches, sourit la vice-championne olympique. Chaque JO, il y a une histoire et cette année, elle est simple. Je suis reconnaissante envers ma famille d'être toujours là, alors que ça n'a pas été tous les jours faciles.» À nouveau, la phrase ne s'est pas terminée, les larmes ayant pris le dessus.

En route pour l'or?

Deux médailles de bronze, une médaille d'argent. Ne manque désormais que l'or à l'incroyable carrière de la Vaudoise de 33 ans. Même le père, Christophe, y croit dans quatre ans, dans les Alpes françaises. «Qu'il fasse mon travail, se marre la fille. Non non, on verra. Pour le moment, je vais juste profiter.»

Fanny Smith le sait, ce n'est pas un éventuel titre olympique qui va déterminer sa vie de sportive d'élite: «Je suis déjà extrêmement fière de ce que j'ai fait, tempère-t-elle. Ma carrière est exceptionnelle et il y a énormément d'effort derrière.» À voir si elle veut remettre l'ouvrage sur le métier en vue de 2030.