La sœur de Lindsey Vonn flash sur les médecins italiens

La sœur de la championne de ski américaine Lindsey Vonn garde un bon souvenir de l'hôpital italien. Dans lequel elle a pu percevoir la «beauté» du personnel des urgences.

Dans une courte vidéo publiée sur Instagram et accompagnée d'une chanson d'amour, la soeur cadette de Lindsey Vonn, Karin Kildow, conseille à ses abonnés de «supprimer (leurs) applis de rencontres et d'aller simplement dans un service d'urgences en Italie».

Sur les images, filmées depuis l'hôpital italien où la championne de ski a subi quatre opérations à la jambe qu'elle s'est fracturée aux Jeux olympiques d'hiver, on voit plusieurs médecins et infirmiers en blouse verte discuter, marcher dans les couloirs ou écrire dans des dossiers médicaux, sur l'air de «This Will Be (an Everlasting Love)» de la chanteuse Natalie Cole.

«J'avais dit qu'il y aurait un côté positif (... ) Plus sérieusement, un grand merci à tous les médecins et infirmiers vraiment gentils et attentionnés qui ont aidé Lindsey», écrit Karin Kildow sur son compte Instagram.

Lindsey Vonn a pu rentrer aux États-Unis

Lindsey Vonn, 41 ans, championne olympique de descente en 2010 qui a relancé sa carrière fin 2024, s'est fracturée le tibia de la jambe gauche lors de l'épreuve de descente dames aux Jeux de Milan-Cortina, le 8 février, où elle espérait décrocher l'or.

Cette fracture - survenue un peu plus d'une semaine après une rupture du ligament croisé antérieur de son genou gauche - a conduit Lindsey Vonn à l'hôpital Ca' Foncello de la ville de Trévise, au nord de Venise.

Le président de la Société italienne de médecine d'urgence, Alessandro Riccardi, s'est dit «heureux que la soeur de Lindsey Vonn ait su percevoir la beauté qui règne» dans les services d'urgence italiens. «Mais nous sommes encore plus heureux qu'elle ait reconnu ce qui compte vraiment pour nous: la compétence, le professionnalisme et la valeur profonde des services d'urgence et de notre système de santé national», a-t-il déclaré dans un communiqué.

M. Riccardi a toutefois lancé un appel aux 75.000 abonnés de Kildow sur Instagram: «Maintenant que la nouvelle de la beauté de nos soignants et de nos soignantes a été révélée... nous vous demandons une faveur: ne prenez pas d'assaut les services d'urgences !»