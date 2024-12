Marco Odermatt allait-il battre son record de points en 2024? C'est la question audacieuse que se posait Blick en début d'année. On s'est planté, mais à la vue des performances du Nidwaldien, cela nous convient.

Non, Marco Odermatt n’a pas battu son record de points en 2024

Marco Odermatt a décroché son troisième sacre en Coupe du monde en 2024. Photo: Getty Images

Blick Sport

Croire en toute quiétude que Marco Odermatt allait décrocher le grand globe de cristal en 2024, mais se demander plutôt s’il allait battre son record de points en Coupe du monde, c’est dire tout le luxe d’avoir un tel champion pour le ski suisse. Oui, c’est bien cette interrogation que Blick posait en début d’année.

Auréolé de son record de 2042 points lors de la saison 2022-2023, Marco Odermatt allait-il se surpasser pour faire gicler son propre score au terme de l’exercice 23-24? Dans les colonnes de Blick, autant notre journaliste Matthias Davet que le commentateur de la RTS John Nicolet se montraient confiants.

«Ce doit être son seul objectif de l’année. Parti sur d’excellentes bases, 'Odi' va le faire», présageait le premier, tandis que le second affirmait: «Je vais dire que oui, parce qu’il est plus fort que jamais», en précisant toutefois que le Nidwaldien était assez intelligent pour ne pas forcer une performance qui nécessite beaucoup de ressources.

D’une victoire à une autre

Au final, Marco Odermatt n’aura récolté «que» 1947 points au terme de la saison 23-24. C’est qu’on devient gourmand avec l’habitude… Peu importent les unités quand on sait que le Suisse a remporté la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive cette année et qu’il a décroché les globes de cristal en descente, en Super-G et en slalom géant. Au total, il a remporté 13 victoires, comme la saison précédente. En 2024, 'Odi' a aussi été nommé Skieur d’Or pour la deuxième fois de sa carrière. Dans l’exercice actuel, il a renoué avec la victoire en géant, s’imposant à Val d’Isère pour la quatrième fois consécutive.

Blick s’est donc trompé dans ses prédictions. Mais on vous avoue que, dans ces proportions, cela nous convient aussi.