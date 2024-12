Le retour en forme de Marco Kohler impressionne

Après l'entraînement final à Beaver Creek, deux skieurs sont sur toutes les lèvres: les amis d'enfance Marco Odermatt et Marco Kohler. Le premier semble particulièrement en forme et le second effectue un retour impressionnant après sa grave blessure.

Marco Odermatt est vraiment en forme à Beaver Creek. Le Nidwaldien réalise le deuxième meilleur temps à l'entraînement. Photo: Getty Images

Après le deuxième entraînement à Beaver Creek, un constat s'impose: Marco Odermatt est parfaitement en jambes avant la première descente de Coupe du monde de cet hiver. Bien que le champion du monde en titre en ait encore sous le pied, il a réalisé le deuxième meilleur temps, comme lors du premier entraînement.

Le Nidwaldien a concédé huit centièmes à son plus grand rival en descente, le Français Cyprien Sarrazin. Seul l'Autrichien Vincent Kriechmayr est plus rapide. «En ce moment, tout fonctionne vraiment très bien. J'ai fait quelques expériences avec le matériel lors de cet entraînement et je dois maintenant analyser précisément ce qui a le plus de sens en vue de la course», souligne Marco Odermatt.

«J'étais vraiment nerveux!»

Le Nidwaldien se réjouit également de la performance à l'entraînement de son ami d'enfance Marco Kohler, qui effectue à Beaver Creek sa première sortie en Coupe du monde depuis sa chute lourde de conséquences au Lauberhorn (rupture du ligament croisé du genou droit). Il a terminé l'entraînement final à la dixième place. «Marco skie à nouveau très bien. Si on ne le savait, on n'aurait pas l'idée qu'il s'est si gravement blessé il y a à peine onze mois. C'est vraiment impressionnant, vraiment cool», s'enthousiasme Marco Odermatt.

Mais Marco Kohler lui-même avoue qu'il n'était pas si détendu avant son premier essai lundi: «J'étais vraiment nerveux. En m'envolant dans les airs lors d'un saut, j'ai même eu peur que mon genou ne résiste pas à l'atterrissage brutal. Mais c'est précisément le genre de choses qui me font prendre confiance.»

Le retour de Marco étonne également les Autrichiens. «J'ai rarement vu un athlète revenir d'une blessure aussi grave, aussi rapidement et de manière aussi impressionnante que lui. Sa technique fait partie de ce qu'il y a de plus noble dans le sport de descente», déclare Hans Knauss (vainqueur à Kitzbühel en 1999). La performance de Franjo von Allmen, originaire de l'Oberland bernois, qui réalise le cinquième meilleur temps, est aussi très prometteuse.